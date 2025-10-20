Avanzan las obras en la Escuela Normal Superior para reparar filtraciones y mejorar desagües pluviales

- Advertisement -

El Consejo Escolar de Nueve de Julio puso en marcha la obra denominada “Declive de pisos exteriores, filtraciones y desagües pluviales” en la Unidad Académica Esceula Normal Superior ubicada en Mendoza y Avda. Cardenal Pironio (Ex Escuela de Comercio).

Se llega despues de las gestiones realizadas ante la Provincia, por el cuerpo que encabeza Valeria Maidana.

El objetivo principal de la intervención es corregir las filtraciones detectadas y mejorar el funcionamiento de los sistemas de desagüe, garantizando así mejores condiciones de infraestructura y seguridad para la comunidad educativa.

Según el informe técnico, se constató que la estructura de hormigón del edificio se encuentra íntegra y sin deterioros visibles, por lo que las deformaciones observadas en los solados no afectaron la estructura resistente. “La construcción mantiene su estabilidad y buen estado de conservación”, indica el relevamiento.

Los trabajos continúan desarrollándose de manera sostenida, con supervisión del Consejo Escolar y la participación de profesionales técnicos, con el propósito de asegurar la durabilidad de las reparaciones y prevenir futuros inconvenientes relacionados con las lluvias y el drenaje del agua.

La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, destacó la importancia de estas acciones en el marco del compromiso asumido para mejorar la infraestructura educativa del distrito, con acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.