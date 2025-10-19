Nuevejuliense se corona Campeona en la Categoría 65/69 en el Desafío Run 2025

En una jornada que celebró la fuerza, la determinación y la superación de las mujeres, Stella Maris Amado, atleta Nuevejuliense, se destacó al conquistar el primer lugar en la categoría 65/69 durante la carrera Run 2025.

Esta competencia, que se ha convertido en un referente para las mujeres corredoras de la región, tuvo como objetivo principal motivar a las participantes a desafiar sus propios límites y a ser parte de una comunidad unida por la pasión por el deporte y el bienestar.

La competencia Desafíate, que forma parte de la agenda de Run 2025, mantiene su esencia de ofrecer una experiencia única que va más allá de la exigencia física, destacando también la importancia de la conexión emocional y el empoderamiento femenino. Mujeres de diferentes edades y antecedentes se unieron en esta fiesta deportiva que, con cada paso, alentó a las participantes a ser mejores versiones de sí mismas.

La victoria de Amado no solo resalta su disciplina y dedicación, sino también la inclusión y la igualdad de oportunidades para mujeres de todas las edades en el deporte. Y no es la primera vez que la convecina hace podio y leva bien arriba al deporte del distrito.

Run 2025 continúa demostrando que no hay barreras cuando se trata de perseguir sueños y alcanzar metas, sin importar la edad o el recorrido personal de cada una.

Este encuentro fue mucho más que una competencia. Es una celebración de la resistencia, la fuerza interna y la capacidad ilimitada de las mujeres para desafiarse a sí mismas. Y para Stella Maris Amado, el podio es solo el reflejo de una vida dedicada al deporte y la superación personal.