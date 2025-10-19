Atlético cerró el Torneo Clausura con triunfos en Saladillo

- Advertisement -

Se disputó la última fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro, la segunda competencia más importante del año para los equipos de la región. Con la clasificación a los play offs en juego, el Club Atlético afrontó un difícil desafío en Saladillo, donde las categorías menores locales llegaban con un rendimiento imbatido y goleador. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad demostró su solidez y logró un saldo positivo en una jornada que dejó grandes emociones.

En la categoría Sub 14, Saladillo Hockey Club llegaba con un impresionante récord de tres victorias, 14 goles a favor y ninguno en contra. Pero Atlético supo contener el ataque rival y, a los 37 minutos, la goleadora Fran Zúñiga Pírez anotó el gol de la victoria, que además permitió a las Millonarias terminar en la primera posición de la tabla.

Por otro lado, en Sub 16, las locales también llegaban invictas, con un promedio de 4 goles por partido y solo 1 gol en contra. El encuentro fue muy parejo, pero en el tercer cuarto, las anfitrionas lograron abrir el marcador. Atlético reaccionó rápidamente y, a los 10 minutos, Maite Avendaño igualó el marcador. Luego, Zúñiga Pírez, quien ya había sido clave en el Sub 14, anotó el gol del triunfo en el último cuarto, lo que colocó a las visitantes en lo más alto de su zona.

En las categorías superiores, el dominio local fue evidente. En Sub 19, Saladillo se impuso por 3-0, mientras que en Primera, Atlético logró empatar 1-1 en el tercer cuarto gracias a un gol de Emilia Ugalde, pero dos jugadas a balón parado (un corner corto y un penal) le dieron la victoria a las locales por 3-1.

Con estos resultados, el Club Atlético se prepara ahora para los play offs, con el optimismo de haber cerrado la fase regular con buenos desempeños y al tope de varias de sus categorías. La expectativa crece en la institución, que se prepara para una etapa decisiva de la temporada.