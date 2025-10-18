domingo, octubre 19, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 19, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
General

Violento enfrentamiento entre los Angeles del Infierno en La Plata

Un tiroteo y pelea con cuchillos protagonizada por miembros de la banda de motociclistas dejó al menos dos heridos y el hecho fue en el marco de un encuentro anual de la banda donde se suman otros hechos de violencia

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Una violenta pelea protagonizada por integrantes del grupo de motociclistas Ángeles del Infierno sacudió el mediodía de este sábado el centro de La Plata, dejando al menos dos personas heridas y generando pánico en la zona. El enfrentamiento tuvo lugar en la intersección de Avenida 44 y 26, donde se desató una brutal batalla que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.

El conflicto, cuyas causas aún se investigan, escaló rápidamente y sorprendió a los transeúntes y comerciantes del lugar. Testigos del hecho indicaron que los agresores se atacaron a traición, y varios de ellos portaban armas de fuego y cuchillos, mientras se desplazaban en motocicletas, lo que no había sido detectado en los operativos de vigilancia previos.

Las imágenes grabadas por testigos muestran a los agresores armados, lo que ha generado una gran preocupación en las autoridades. Aunque la policía mantiene un operativo activo en la zona y ha cortado el tránsito, aún no se han realizado detenciones. La policía y los peritos siguen investigando para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Este episodio ocurre luego de un enfrentamiento similar que se registró horas antes, en la mañana de este mismo sábado, frente a la Gobernación bonaerense, donde “trapitos” y repartidores fueron las víctimas de otro violento incidente. La coincidencia de estos episodios refuerza la preocupación por el aumento de la violencia callejera en la ciudad.

Las autoridades judiciales están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar si ambos incidentes están vinculados y si la pelea forma parte de una disputa interna entre los miembros de los Ángeles del Infierno o si se trata de un conflicto más amplio entre bandas en la ciudad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6014

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR