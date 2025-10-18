Violento enfrentamiento entre los Angeles del Infierno en La Plata

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Una violenta pelea protagonizada por integrantes del grupo de motociclistas Ángeles del Infierno sacudió el mediodía de este sábado el centro de La Plata, dejando al menos dos personas heridas y generando pánico en la zona. El enfrentamiento tuvo lugar en la intersección de Avenida 44 y 26, donde se desató una brutal batalla que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.

El conflicto, cuyas causas aún se investigan, escaló rápidamente y sorprendió a los transeúntes y comerciantes del lugar. Testigos del hecho indicaron que los agresores se atacaron a traición, y varios de ellos portaban armas de fuego y cuchillos, mientras se desplazaban en motocicletas, lo que no había sido detectado en los operativos de vigilancia previos.

Las imágenes grabadas por testigos muestran a los agresores armados, lo que ha generado una gran preocupación en las autoridades. Aunque la policía mantiene un operativo activo en la zona y ha cortado el tránsito, aún no se han realizado detenciones. La policía y los peritos siguen investigando para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Este episodio ocurre luego de un enfrentamiento similar que se registró horas antes, en la mañana de este mismo sábado, frente a la Gobernación bonaerense, donde “trapitos” y repartidores fueron las víctimas de otro violento incidente. La coincidencia de estos episodios refuerza la preocupación por el aumento de la violencia callejera en la ciudad.

Las autoridades judiciales están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar si ambos incidentes están vinculados y si la pelea forma parte de una disputa interna entre los miembros de los Ángeles del Infierno o si se trata de un conflicto más amplio entre bandas en la ciudad.