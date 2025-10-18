Madrugdores del 9 rezaron por el Beato Eduardo Pironio camino a su santidad y las Familias

- Advertisement -

En un ambiente cargado de fe y esperanza, 50 Madrugadores del 9 con la incorporación de un nuevo integrante, participaron este sábado 18 en una jornada de oración dedicada al Beato Eduardo Pironio, figura querida y reconocida por su entrega a la Iglesia. El encuentro tuvo lugar en horas de la mañana y se desarrolló con cantos, rezos comunitarios y meditaciones.

Desde el comienzo, la atmósfera fue de recogimiento. “Rezamos todos juntos”, se escuchó decir al coordnador de las oraciones, marcando el inicio de una serie de plegarias que incluyeron el rezo del Padre Nuestro, múltiples Ave Marías y letanías a la Virgen María, como también canticos llenos de emoción: “Siento como el aire que respiro… siento como la mañana que se levanta”, expresaron algunos asistentes, reflejando la vivencia interior del encuentro.

Durante la oración, también se elevó una especial intención por aquellas almas más necesitadas de la misericordia de Dios, y se pidió la intercesión de la Virgen María y de San José. Los presentes compartieron un momento de profunda comunión espiritual, manifestando su agradecimiento y devoción por la vida del Beato Pironio, recordado por su humildad, su cercanía con los jóvenes y su testimonio de fe inquebrantable.

El encuentro se enmarcó dentro de las actividades que acompañan el proceso de canonización del Beato, quien fue proclamado beato por el Papa Francisco en 2022. Su causa de santidad sigue adelante, impulsada por la oración ferviente del pueblo fiel que reconoce en él a un verdadero pastor y testigo del Evangelio.

Se le dio la bienvenida al nuevo Madrugador, Héctor Mario Garabano.

La jornada concluyó con una sucesión de Ave Marías rezadas con devoción, reiterando: “Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”, como un eco de fe que resonó una y otra vez, casi como un susurro colectivo que se elevaba al cielo.