Desarrollo del proyecto “Museo a las Escuelas”

La Dirección de Museo y Archivo Histórico, continúa desarrollando un nuevo ciclo del Proyecto Museo a las Escuelas”, visitando los siguientes establecimientos educativos y sitios patrimoniales de la ciudad:
– 8/10/2025. EES N° 7. 4 año Sociales. CEN 451. Diversidad Cultural.
– 9/10/2025. Colegio “Jesús Sacramentado”. 4° Grado A y B. Turno Mañana. “Camino sobre rieles”.
– 16/20/2025. Jardín N°915. Sala de 4. Turno Mañana. Fósiles, Música, juguetes.
-16/20/2025. Jardín 915. Sala de 4 y de 5. Turno tarde. Fósiles, Música, juguetes.