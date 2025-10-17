Corte de Energía programado en la Ruta Nacional 5 por mantenimiento

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno ha comunicado que el próximo viernes 17 de octubre de 2025, se realizará un corte de energía programado en un sector de la Ruta Nacional 5, como parte de las tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura eléctrica.

El corte afectará a la zona urbana delimitada en la imagen adjunta, marcada con líneas rojas, y se extenderá en el horario comprendido entre las 08:00 y las 12:00 horas.

Es importante destacar que este corte fue programado con antelación para minimizar las molestias a la comunidad, permitiendo a la cooperativa llevar a cabo trabajos que son esenciales para el funcionamiento eficiente y seguro del servicio eléctrico.