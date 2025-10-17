Axel Kicillof se sumó a la caravana a la casa de Cristina

- Advertisement -

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó esta tarde a la caravana por el Día de la Lealtad al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria.

Kicillof no tenía previsto participar en la movida organizada por el Instituto Patria, pero hacia el mediodía reconsideró la situación y marchó junto a una columna del Movimiento Derecho al Futuro, su sector dentro del peronismo.

Más temprano, el gobernador había encabezado un acto por el Día de la Lealtad en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, donde había reclamado en forma enfática por el encarcelamiento de la expresidenta, al que considera un acto de persecución política. También lo había hecho anoche, en la presentación de un libro en La Plata.