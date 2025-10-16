Segundo Curso Gratuito: ‘Iniciación a la Inteligencia Artificial’

- Advertisement -

¿Te interesa la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo laboral y cotidiano? No te pierdas la oportunidad de participar en el segundo curso gratuito sobre “Iniciación a la Inteligencia Artificial”, diseñado para quienes quieran aprender a integrar esta tecnología en su vida y trabajo.

A lo largo de cuatro encuentros, los participantes tendrán la oportunidad de explorar desde los conceptos básicos de la IA hasta el diseño de actividades y materiales utilizando herramientas innovadoras como ChatGPT, Canva IA, DALL•E, entre otras. El curso se llevará a cabo los lunes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 19:00 a 20:30 hs, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” (Libertad y Salta).

Además de aprender cómo funcionan las herramientas de IA, los asistentes podrán crear chatbots, diseñar actividades inteligentes y reflexionar sobre su uso responsable. Al finalizar, cada participante desarrollará un proyecto práctico que pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos.

Las inscripciones están abiertas a través del siguiente formulario de inscripción.