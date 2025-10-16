jueves, octubre 16, 2025
General

Nuevos matriculados se incorporaron al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes

Un acto de jura se realizó en el Salón de Actos "Dr. Arturo Acuña Anzorena" para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la institución

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes vivió un día de celebración y compromiso profesional. En una ceremonia encabezada por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, Presidente de la institución, un total de 11 nuevos abogados y abogadas juraron como miembros del Colegio, formalizando así su incorporación a la jurisdicción.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, donde los flamantes matriculados, entre ellos las doctoras Eliana Ayelen Benitez, Lorena Maricel Biagini, Maria Milagros Cosimano, Valeria Norma Papavero, Agostina Serati, Micaela Evelyn Torres, Maria Gabriela Traverso, Andrés Arozamena, Juan Pablo Biancatto, José María Defina y Giuliana Marlene Gallieza, firmaron y recibieron sus diplomas, marcando el inicio oficial de su camino profesional.

El Dr. Salaverri, en su discurso, expresó su satisfacción por ver a tantos nuevos colegas unirse a la institución y destacó la importancia de la labor de los abogados en la sociedad, recordando que su rol es fundamental para el fortalecimiento del estado de derecho y la justicia.

Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, se felicita a todos los nuevos matriculados, alentándolos a seguir creciendo y a emprender un camino lleno de éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal.

