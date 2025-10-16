Incidente con pirotecnia en el partido en El Provincial genera intervención judicial

- Advertisement -

El pasado domingo, durante el desarrollo de un partido oficial entre los primeros equipos del Club 18 de Octubre (El Provincial) y Defensores de Sarmiento, correspondiente a la Liga de Fútbol local, se produjo un grave incidente relacionado con el uso de elementos prohibidos.

Desde el sector de la hinchada visitante, una bengala de humo fue arrojada hacia el interior del campo de juego, lo cual constituye una infracción a la Ley del Deporte N° 11.929, que prohíbe expresamente el uso de artefactos pirotécnicos en espectáculos deportivos por razones de seguridad.

Ante este hecho, las autoridades presentes labraron el acta contravencional correspondiente y se dio inmediata intervención a la Liga de Fútbol local, al Juzgado de Paz y al organismo Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), con sede en La Plata.

Se investigan las responsabilidades individuales del hecho y no se descarta la aplicación de sanciones al club visitante en el marco de la reglamentación vigente.