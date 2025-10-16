Está en los Tribunales de Mercedes la mujer que incendió la casa de su ex-pareja

- Advertisement -

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Nueve de Julio, en colaboración con la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Bragado, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Garmendia al 900, con orden de detención de la imputada María Laura Borione, en el marco de una causa caratulada como “Robo e Incendio”, denunciada el pasado 8 de septiembre en la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, por Raúl Caradona.

El operativo, autorizado por la Justicia, arrojó resultados positivos: se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, se logró la detención de una mujer oriunda de esta ciudad, sindicada como presunta autora del hecho. La aprehendida quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes.

Por otra parte, desde el CPR informaron que continúan desarrollando tareas preventivas en el ámbito rural, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos del partido. Estas tareas incluyen identificaciones diarias, infracciones en caso de corresponder, e intervenciones junto a organismos como el Ministerio de Desarrollo Agrario, SENASA (regional y local), el Juzgado de Faltas y otras entidades municipales.

Finalmente, la dependencia policial insta a la comunidad a colaborar activamente con la seguridad rural, informando cualquier situación sospechosa o ilícita. Para ello, pueden comunicarse de forma personal al CPR Nueve de Julio o a los teléfonos 2317-432955 / 2317-431100, o bien ante emergencias al número *911.