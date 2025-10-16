jueves, octubre 16, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 16, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
General

Está en los Tribunales de Mercedes la mujer que incendió la casa de su ex-pareja

Viajó este mañana para ser indagada por el hecho y se conocieron más detalles de lo ocurrido

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Nueve de Julio, en colaboración con la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Bragado, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Garmendia al 900, con orden de detención de la imputada María Laura Borione, en el marco de una causa caratulada como “Robo e Incendio”, denunciada el pasado 8 de septiembre en la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, por Raúl Caradona.

El operativo, autorizado por la Justicia, arrojó resultados positivos: se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, se logró la detención de una mujer oriunda de esta ciudad, sindicada como presunta autora del hecho. La aprehendida quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes.

Por otra parte, desde el CPR informaron que continúan desarrollando tareas preventivas en el ámbito rural, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos del partido. Estas tareas incluyen identificaciones diarias, infracciones en caso de corresponder, e intervenciones junto a organismos como el Ministerio de Desarrollo Agrario, SENASA (regional y local), el Juzgado de Faltas y otras entidades municipales.

Finalmente, la dependencia policial insta a la comunidad a colaborar activamente con la seguridad rural, informando cualquier situación sospechosa o ilícita. Para ello, pueden comunicarse de forma personal al CPR Nueve de Julio o a los teléfonos 2317-432955 / 2317-431100, o bien ante emergencias al número *911.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6012

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR