Continúa la Plantación de Árboles en espacios públicos donados por Rotary Club

En una nueva jornada de forestación urbana, se plantaron siete ejemplares de Lagerstroemia en la acera del Hospital Julio de Vedia, sobre la Avenida Tomás Cosentino. Esta acción forma parte del programa de plantación de árboles donados por el Rotary Club de Nueve de Julio, que busca contribuir a la creación de un entorno más verde y saludable para los vecinos de la ciudad.

El proyecto no solo se centra en embellecer los espacios públicos, sino que también tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la forestación en la lucha contra el cambio climático. Con la plantación de estos ejemplares, se busca mejorar la calidad del aire, reducir la huella de carbono y generar conciencia ambiental desde las primeras etapas de la vida.

Desde el inicio de la colaboración entre la Municipalidad y el Rotary Club, se han entregado más de 178 árboles, que han sido distribuidos en distintas instituciones de bien público del distrito. Escuelas, centros de salud, y otras organizaciones han recibido estos árboles, lo que refleja el compromiso de ambos actores con la mejora de los espacios verdes y el bienestar comunitario.

Este esfuerzo conjunto también pone de manifiesto la importancia de la participación activa de los ciudadanos y las organizaciones locales en la conservación del medio ambiente. Con cada plantación, se busca involucrar a la comunidad en la creación de un entorno urbano más sostenible y consciente del impacto ambiental de nuestras acciones.

A medida que el proyecto avanza, se esperan más plantaciones en distintos sectores de la ciudad, con la meta de continuar sumando ejemplares que embellezcan el paisaje urbano y fomenten el cuidado de los recursos naturales en Nueve de Julio.