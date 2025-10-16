Aceleración de la inflación mayorista: sube un 3,7% en septiembre y se esperan nuevos aumentos

- Advertisement -

La inflación mayorista en septiembre registró un aumento del 3,7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que marca una aceleración respecto al mes anterior. Este incremento fue impulsado por los productos importados, que experimentaron una suba del 9%, un reflejo de la continua devaluación del peso y la presión del dólar. Aunque la inflación mayorista no se ha trasladado completamente a los precios minoristas, se prevé que el impacto se sienta en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante octubre, cuando los precios finales podrían repuntar.

El aumento de los productos nacionales también se vio reflejado en sectores clave de la economía, con incrementos del 3,3% en productos de consumo y de producción. No obstante, los incrementos más significativos provinieron del sector agropecuario, los productos refinados del petróleo, y los alimentos y bebidas, sectores que históricamente han jugado un rol determinante en las presiones inflacionarias.

Este escenario pone de relieve la diferencia creciente entre los índices mayoristas y los precios al consumidor. A pesar de que la inflación mayorista acumula un 20% en lo que va del año, la inflación general medida por el IPC es considerablemente mayor, alcanzando el 31,8%. La aceleración de los precios mayoristas sugiere que, a medida que los costos se mantengan elevados, los precios de los productos finales probablemente sigan una senda alcista, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

Presión sobre el consumo y la cadena productiva

Los analistas señalan que la crisis del consumo está jugando un papel importante en la dinámica de los precios, ya que la alta inflación y la incertidumbre económica están restringiendo el poder adquisitivo de la población. Este fenómeno dificulta el traslado inmediato de los aumentos de costos hacia los precios finales, aunque se espera que el escenario cambie en los próximos meses.

A nivel sectorial, las principales presiones provienen de las divisiones de productos agropecuarios, donde los precios de los alimentos continúan siendo una de las principales fuentes de inflación. También se observó un fuerte incremento en los productos refinados del petróleo, vehículos automotores y repuestos, lo que agrava aún más los costos operativos en diversas industrias.

Mientras tanto, los índices más amplios de precios, como el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), registraron aumentos del 4,1% y 4%, respectivamente, durante septiembre. Estos aumentos fueron impulsados por las subas en productos primarios y manufacturados, reflejando un alza en los costos de producción en la cadena productiva.

Impacto en el mercado y perspectivas futuras

El impacto de la inflación mayorista en los precios de los alimentos y productos básicos es particularmente preocupante, ya que podría afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes enfrentan mayores dificultades para afrontar los costos crecientes. A pesar de la caída en el consumo, los productores parecen estar trasladando los aumentos a los precios finales, lo que podría generar una espiral inflacionaria si no se implementan medidas adecuadas para controlar los aumentos.

Por otro lado, la incertidumbre económica sigue dominando el mercado, afectando las expectativas sobre la estabilidad financiera. La volatilidad del mercado cambiario y las fluctuaciones de las tasas de interés internacionales siguen siendo factores clave que inciden en las decisiones económicas, complicando aún más el panorama para el gobierno y los consumidores.

En resumen, mientras la inflación mayorista sigue avanzando a un ritmo acelerado, las perspectivas para octubre y los meses siguientes sugieren que el aumento de los precios se trasladará lentamente a los consumidores, con lo cual la economía podría enfrentar nuevos desafíos inflacionarios.