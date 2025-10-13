¿Nueve de Julio en la proa?

- Advertisement -

Cuando el sistema inmune se equivoca de blanco, genera procesos inflamatorios o degenerativos crónicos que afectan el cuerpo. Así funcionaría la mirada de nuestra Intendente como reumatóloga de la economía privada: detecta patrones de desequilibrio en nuestra economía local, identifica síntomas dispersos y los relaciona con causas sistémicas, como inflamaciones que se propagan. Mide marcadores para determinar si algo se ataca a sí mismo sin notarlo y diseña tratamientos de largo plazo. No para eliminar síntomas o curar, sino para modular la reacción del sistema, evitando que el cuerpo económico se destruya a sí mismo.

Tal vez por eso necesita de nuestra precisión para definir cada problema que parece individual. Nos señala que se pierde mucho tiempo en berrinches; claro, somos una sociedad que, desde la devaluación de Kicillof, en enero de 2014, no deja de retroceder estúpidamente, como si la única capilaridad existente tuviera que ver con algún circuito infernal para demandar.

Cada inflamación cuenta con su gravedad relativa, pero hay que identificar las inflamaciones secundarias de las inflamaciones articulares. Por ejemplo, la gravedad de la crisis hídrica es del mismo nivel que la gravedad del cierre de un comercio o del despido de un trabajador. El problema radica en que se observa como mejores a los que más dinero tienen y no a los que más empleos generan, en la economía privada (dado que esto genera tasas municipales que luego se utilizan en el bien común).

Entonces, a lo nuestro: realizar aportes a través de Cadena Nueve que hagan posible construir entre muchos cierta mirada estratégica. Aportes que, si resultaran útiles, brinden una panorámica estratégica para conducir al Partido de 9 de Julio y, más tarde -si Dios quiere, como reza el refrán- la región en la que tendríamos que cobijarnos.

El país es un Titanic viajando en aguas heladas que tiene una avería terminal en la línea de flotación: 9 de Julio es un camarote de la proa. Por eso nuestra Intendente (según la metáfora reumatológica) revisa el tejido conectivo que revela el estado de la expansión inflamatoria.

El gobierno nacional está empecinado en destruir la economía, en buena medida por ignorancia. El presidente fue educado en la misma educación (pública -de gestión pública y de gestión privada) que fracasó, porque cree que la economía se define por el dinero: por eso busca y consigue dinero sin cesar.

Así como golpeó a los dueños del capital -las mil familias de la Sociedad Rural Argentina de Palermo- quitándoles su negocio principal a través de un grupo de exportadoras (que ahora tratan de resarcir el error, pagándoles sobreprecios, pero sin poder restituir el prestigio que tuvo durante 200 años dicha SRA), ahora golpeó a los dueños de los fondos de inversión en Argentina. Los sustituyó por Bessent, comprando pesos a través de un banco regulado en nuestro país. Es decir, Milei sigue deteriorando el poder que hace que la Argentina no sea un país bananero.

Además, Bessent va por más medidas. Pero el acuerdo de Estados Unidos es con el país, con Argentina, no con un presidente: por eso exige que China se retire de Latinoamérica, imponiendo la condición de abandonar el swap con China. El gobierno de Milei ya dijo e hizo notar que no lo hará. No hacen falta muchas explicaciones respecto de lo que vive Perú, por su puerto de Chancay, como hemos visto en estos días con la destitución de Dina Boluarte, reina de la cirugía estética además.

Sobre llovido, mojado, cuando el diagnóstico empeora: Estados Unidos considera su jurisdicción las operaciones bancarias norteamericanas y considera imperdonables los delitos del narcotráfico. Ambos o sendos (también que no resuelva el swap con China), complican a Espert. Un narcotraficante hizo transferencias desde bancos estadounidenses a sus cuentas en Argentina. Con la extradición de ese narcotraficante, se abre un juego que empeora la enfermedad: lo que parecía una polimialgia reumática -una inflamación muscular benigna y tratable- resulta ser una artritis reumatoide -una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca sus propias articulaciones.

El narcotraficante tiene la oportunidad, Estados Unidos, de contar cómo traficaba drogas y dinero para reducir su pena significativamente. De ahí a Espert un nanómetro y a Milei un suspiro, dado que Milei lo sostuvo durante 48 horas para que Espert “no cayera”. Aunque las advertencias del narcotráfico fueron más severas, Milei intentó demorar los avances para luego aceptar que renuncie Espert.

Como si no bastara más, la Justicia dio un paso crucial y novedoso respecto de cómo modificar la Constitución sin una Constituyente y acrecentando las articulaciones entre los poderes del Estado: pidió autorización al Congreso, sin aclarar las medidas secretas necesarias contra Espert. Luego de debates históricos (de políticos que no pueden aún dimensionar la importancia de lo acaecido), autorizaron a la Justicia y esta solo mostró una carta: allanó el domicilio de Espert. Este paso, habría sido, tal vez, en dirección de la cura de tantos desaguisados y cocteles degradantes.

Además, tan poco entiende Milei sobre qué es una Nación o, con la sola intención de apurar su deterioro (personal y nacional), eliminó temporalmente los derechos de exportación sobre el aluminio, acero y sus derivados. Para continuar degradando la recaudación fiscal, aunque con la intención de quedarse con los dólares de los exportadores por unos días.

En medio de tanta locura, en un país que necesita energía abundante y barata como el nuestro para abaratar los costos de producción, Vaca Muerta exportó por primera vez gas no convencional hacia Brasil, cruzando por Bolivia. Es decir: aumentará más el precio de la energía en nuestro país. No hizo otra cosa que lo que menciona entre sus preferencias, Kicillof. Un encanto de políticos para nuestro país.

Para finalizar y en nombre de la fragmentación posible del país, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional para permitir el despliegue de militares en la frontera sin aprobación del Congreso. Mientras tanto, José Antonio Kast, precandidato presidencial del mismo país y favorito en las encuestas, quiere rediscutir la Patagonia.

¿Se entiende?

Chile tiene una alianza estratégica con Inglaterra (potencia nuclear) desde las Islas Malvinas. Kast quiere rediscutir la Patagonia y Boric quiere desplegar tropas en la frontera: ¿la discusión sería como la de Israel con Hamás luego del atentado del 7 de octubre? ¿O quieren desplegar las tropas chilenas en alianza con una potencia nuclear para discutir en la Cancillería?

No es difícil notar que la Intendente, desde una simple intendencia, al estilo de un camarote en la proa del Titanic, o ante una artritis reumatoidea que para muchos parece una polimialgia reumática, no tiene más tratamiento que mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Mientras cada uno creemos que nuestro problema personal es superior al de otro (sobre todo si este otro cuenta con menos dinero y recursos), o es superior al del Partido de Nueve de Julio.

¿Cómo lo intenta la Intendente? Demorando la progresión de la enfermedad, articulando esperanza y, además, invocando a Hartley para que la orquesta se disponga a unirnos por un instante en la misma melodía, en caso de atravesar el último límite.

Por sobre todas las cosas, para que los políticos de la ciudad y los institucionalizados en puestos políticos (aunque sean de carrera) abandonen Narnia y podamos ocuparnos de nuestra Argentina en cada paso dado por nuestro Partido de Nueve de Julio.

jorge Suevus