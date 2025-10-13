La literatura cobra vida en el teatro: llega “Escenario de papel” a la Biblioteca José Ingenieros

- Advertisement -

La compañía La Posta Cultural presenta “Escenario de papel”, un espectáculo que marca el inicio de un nuevo ciclo donde el teatro y la literatura argentina se entrelazan en escena. La función será el próximo domingo 19 de octubre a las 20 hs, en el subsuelo de la Biblioteca José Ingenieros.

En esta primera edición, se interpretarán cuatro cuentos argentinos, llevados al escenario por las actrices Baiana de Pietro, Fani Castaño y Luna Cano Fournier, quienes trabajaron de manera colectiva en la dirección y la creación del espectáculo. A ellas se suma el músico local Sebastián Paniagua, encargado de acompañar la obra en vivo.

“Escenario de papel” se sitúa en una librería imaginaria, donde los relatos emergen de entre las hojas amarillentas de los libros olvidados. Las libreras que habitan el espacio nos invitan a explorar un universo suspendido en el tiempo, donde cada cuento sucede en el presente de quien lo escucha.

El proyecto continuará durante el año con nuevas ediciones y la participación de más intérpretes de la compañía, consolidando un puente entre la literatura y el teatro.

Las entradas están disponibles para reserva o compra a través de Alternativa Teatral. Más información en el Instagram de la biblioteca: @biblio_jose_ingenieros.