lunes, octubre 13, 2025
26.1 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 13, 2025
26.1 C
Nueve de Julio
Teatro

La literatura cobra vida en el teatro: llega “Escenario de papel” a la Biblioteca José Ingenieros

El domingo 19 de octubre a las 20 hs, la compañía La Posta Cultural estrena un ciclo que une teatro y cuentos argentinos donde la primera función será en Mendoza casi San Martín, con entrada por Alternativa Teatral

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La compañía La Posta Cultural presenta “Escenario de papel”, un espectáculo que marca el inicio de un nuevo ciclo donde el teatro y la literatura argentina se entrelazan en escena. La función será el próximo domingo 19 de octubre a las 20 hs, en el subsuelo de la Biblioteca José Ingenieros.

En esta primera edición, se interpretarán cuatro cuentos argentinos, llevados al escenario por las actrices Baiana de Pietro, Fani Castaño y Luna Cano Fournier, quienes trabajaron de manera colectiva en la dirección y la creación del espectáculo. A ellas se suma el músico local Sebastián Paniagua, encargado de acompañar la obra en vivo.

“Escenario de papel” se sitúa en una librería imaginaria, donde los relatos emergen de entre las hojas amarillentas de los libros olvidados. Las libreras que habitan el espacio nos invitan a explorar un universo suspendido en el tiempo, donde cada cuento sucede en el presente de quien lo escucha.

El proyecto continuará durante el año con nuevas ediciones y la participación de más intérpretes de la compañía, consolidando un puente entre la literatura y el teatro.

Las entradas están disponibles para reserva o compra a través de Alternativa Teatral. Más información en el Instagram de la biblioteca: @biblio_jose_ingenieros.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6008

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR