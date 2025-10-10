“Prevenir es vivir”: convocatoria a la caminata por la salud de la mujer

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 18 de octubre, de 15 a 17 horas, se realizará una jornada comunitaria con charlas, talleres, actividades recreativas y una caminata para concientizar sobre la importancia de los controles de salud en la mujer.

La docente de la carrera de enfermeria y referente de la campaña, Lidia Merlo, anunció la organización de la caminata abierta a toda la comunidad el próximo sábado 18 de octubre en el Parque San Martín, desde las 15 hasta las 17 horas. La actividad, bajo el lema “Queremos prevenir el vivir”, se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre y es coincidente con el Dìa de la Madre.

El encuentro contará con un variado programa: charlas educativas, talleres prácticos con modelos anatómicos para aprender el autoexamen mamario, entrega de folletos e información preventiva, encuestas, murales, lazos rosas y actividades de movimiento a cargo de alumnas de la organización. También habrá música, juegos, globos, espectáculos artísticos —incluido el show de Pino el bandido— y sorpresas para las familias que acompañen.

“Queremos invitar a todos: mujeres, maridos, hijos, nietos, abuelas, amigos… hasta los perros pueden venir a caminar con nosotros. Lo importante es acompañar y concientizar sobre la salud integral de la mujer, especialmente en la prevención del cáncer de mama”, expresó Merlo.

El Hospital, como cada año, abrirá sus puertas para facilitar turnos de control y estudios, mientras que la caminata busca sumar alegría y unión comunitaria en torno a la prevención.