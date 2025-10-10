La Niña: Avanzan obras para asegurar el tránsito en medio de la crisis hídrica

- Advertisement -

La localidad de La Niña atraviesa una situación compleja debido a la acumulación de agua en sectores estratégicos de la vía principal. En diálogo con Despertate, el delegado municipal, Leandro “Nano” Álvarez, explicó que Vialidad provincial trabaja intensamente para reparar el camino y permitir que los vehículos puedan transitar sin dificultades.

“El primer tramo, donde se habían formado dos grandes lagunas, ya está casi solucionado. Se colocó tierra y escombro, pero el suelo sigue blando, por lo que se mantiene cortado el paso de camiones pesados”, detalló Álvarez. El funcionario explicó que se implementó un control con móviles de Patrulla y comisaría para garantizar que no circulen vehículos de gran porte, asegurando así la integridad del camino y la seguridad de los vecinos.

Respecto al pronóstico climático, Álvarez señaló que se esperan lluvias más intensas por la tarde del sábado y más leves por la noche, mientras que el domingo no se prevén precipitaciones. “Por eso la idea es mantener cortado el camino hoy y, posiblemente, hasta el lunes, para que las obras puedan consolidarse sin riesgo de daño”, indicó.

El delegado recordó que se trata del único acceso principal de la localidad, por lo que se busca garantizar la circulación de ambulancias, vehículos médicos y transportes esenciales. “Le pedimos a los camioneros y a los vecinos paciencia; es por el bienestar de todos y para asegurar que la vía quede en condiciones para el futuro”, subrayó.

Además, Álvarez confirmó que se realizaron obras de escurrimiento de agua en distintos puntos, incluyendo la zona que recibe agua proveniente de Carlos Casares y la corona del jabalí, pero advirtió que la gran cantidad de agua que sigue ingresando requiere precaución y mantenimiento constante.

Con estas tareas, la Municipalidad busca que, pese a la crisis hídrica, La Niña mantenga su conectividad con 9 de Julio y que los servicios esenciales sigan funcionando con normalidad.