Detienen en Ushuaia a un camión de Junín con más de 11 kilos de cocaína

Un camión de carga proveniente de la ciudad bonaerense de Junín fue detenido en el Paso Internacional San Sebastián, en Tierra del Fuego, con un cargamento de cocaína y metadona oculto en compartimientos de su cabina.

El operativo, realizado por efectivos del Escuadrón 44 “Ushuaia” de Gendarmería Nacional, reveló la existencia de 10 kilos con 905 gramos de cocaína y 199 comprimidos de metadona, un opioide de uso médico restringido.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes realizaban controles de rutina sobre vehículos de transporte de carga que llegaban desde la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección del camión, perteneciente a la empresa Scarico S.A., hallaron diez paquetes rectangulares con una sustancia blanca y dos bolsas con pastillas, escondidos en el panel superior, compartimientos laterales y debajo del colchón de la cabina.

Las pruebas de campo con Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza y metadona. La Fiscalía Descentralizada de Río Grande ordenó la inmediata detención del conductor, el secuestro del vehículo y el decomiso del estupefaciente, con apoyo de personal de Aduana.

Vínculos políticos

El camión detenido pertenece a Scarico S.A., empresa propiedad de Cristian Nelson Re, oriundo de Junín, tío del concejal libertario Juan Manuel Cornaglia Re, de La Libertad Avanza, y ex cuñado de Nicolás Cornaglia, abogado que ocupó brevemente la dirección regional del PAMI en 2023, cargo al que renunció en medio de denuncias internas.

Ambos, Re y Cornaglia, integran la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, un espacio libertario vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que sumó una nueva capa de tensión política al escándalo.

El hallazgo provocó un fuerte impacto en Junín, no solo por la cantidad de droga incautada, sino también por los vínculos políticos del propietario del camión y el contexto sensible que atraviesa el oficialismo libertario, en medio de cuestionamientos al entorno del diputado nacional con licencia José Luis Espert.

La investigación continúa, y no se descartan nuevas detenciones o derivaciones políticas y judiciales en las próximas horas.