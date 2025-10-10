Comienza la gran final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

- Advertisement -

La ciudad de Mar del Plata será nuevamente sede de una de las celebraciones más significativas para el deporte y la cultura de la Provincia de Buenos Aires: los Juegos Bonaerenses. En su 34ª edición, el evento reunirá a más de 30.000 finalistas provenientes de los 135 municipios, consolidándose como la competencia provincial más grande del país.

La ceremonia de apertura se realizará este lunes 13 de octubre en el clásico escenario de Las Toscas, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque y el subsecretario de Deportes Cristian Cardozo. El acto incluirá un espectáculo musical y contará con la participación de atletas destacados que formaron parte de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto a la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, los Juegos Bonaerenses alcanzaron este año un récord histórico de participación, con más de 480.000 bonaerenses inscriptos, superando ampliamente la marca de 2024.

Desde su creación en 1992, esta competencia se ha convertido en un pilar de inclusión, identidad y promoción del deporte y la cultura en todo el territorio bonaerense. El certamen se desarrolla en tres etapas —local, regional e interregional— y culmina con la gran final en Mar del Plata, que este año se extenderá hasta el viernes 17 de octubre.

Entre las principales novedades de esta edición se destacan nuevas disciplinas como el taekwondo ITF, la pesca en categoría juveniles y nuevas pruebas en atletismo como el lanzamiento de disco y martillo. También se incorporaron nuevas propuestas en hockey, que pasará a jugarse con once jugadores, y en la categoría intergeneracional, que suma bochas, sapo y fútbol tenis.

La competencia también incluye actividades para personas con discapacidad y adultos mayores, y en el área de Cultura se suma por primera vez la acrobacia aérea. La categoría de trasplantados mantiene sus tradicionales pruebas de atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

Durante toda la semana, la Plazoleta Almirante Brown, en plena rambla marplatense, funcionará de 10 a 18 horas como un gran punto de encuentro abierto al público, con muestras artísticas, talleres, espectáculos de freestyle y danzas urbanas, y charlas sobre nutrición y psicología deportiva.

Además, los asistentes podrán recorrer stands de distintos organismos provinciales y una nueva edición de la Feria del Mercado de Productores Familiares, con productos regionales ofrecidos por emprendedores de la economía social bonaerense.

Los Juegos Bonaerenses son mucho más que una competencia: son un encuentro entre generaciones, talentos y territorios, que reflejan la diversidad, el esfuerzo colectivo y la creatividad que atraviesan a toda la provincia.