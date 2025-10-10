Celina Sburlatti: “La solución a la crisis hídrica debe ser colectiva y sostenida en el tiempo”

La candidata a diputada nacional por Proyecto Sur, en la lista que encabeza Ricardo Alfonsín, Celina Sburlatti, dialogó con Cadena Nueve y Máxima 89.9 y dejó definiciones contundentes sobre la crisis hídrica que afecta a gran parte del noroeste bonaerense, el rol del Estado, las responsabilidades políticas de las últimas décadas y los desafíos que encara su espacio. Además, habló sobre el impacto de las inundaciones en la producción, la falta de solidaridad social y el futuro de los jubilados, uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste.

“Nos faltan 35 kilómetros y seguimos discutiendo lo mismo hace 40 años”

Desde Bragado, Sburlatti describió el cuadro actual y lo comparó con la situación crítica de distritos vecinos como 9 de Julio y Carlos Casares:

“En Bragado hay mucha agua, pero no estamos tan complicados como en 9 de Julio o Casares. Sin embargo, la producción agropecuaria está afectada, y eso preocupa mucho. El agua no reconoce límites distritales, arrasa con todo. Y lo increíble es que desde los años 80 estamos hablando de las mismas obras. El Plan Maestro del Salado lleva 500 kilómetros, faltan 35, y todavía seguimos discutiendo nuestro futuro por esos 35 kilómetros. Es una locura”.

En ese sentido, cuestionó la falta de continuidad en las políticas públicas:

“Argentina no logra sostener obras como política de Estado. Pasan gobiernos, cambian colores, y lo que falta siempre queda pendiente. Si se hubiera dado continuidad a lo planificado hace cuatro décadas, hoy estaríamos mucho más aliviados”.

“Las inundaciones muestran la falta de solidaridad”

La dirigente de Proyecto Sur puso el acento en el costado humano de la crisis:

“Para mí, las inundaciones provocan la mayor falta de solidaridad vecinal. Cada uno intenta sacarse el agua de encima y tirársela al vecino. Lo hacen los particulares, los municipios y hasta las provincias. La lógica del ‘sálvese quien pueda’ es la que más daño nos hace. Necesitamos un cambio de mentalidad: pensar colectivamente, trabajar juntos y sostener las obras en el tiempo”.

Proyecto Sur: ambiente, ciencia y Estado presente

Al ser consultada por los lineamientos de su espacio, Sburlatti aseguró que la mirada progresista de Proyecto Sur integra la cuestión hídrica con la defensa del ambiente y el fortalecimiento de la ciencia y la educación pública:

“La crisis del agua tiene muchas aristas: requiere obras, compromiso político, conciencia ambiental y respaldo científico. En Argentina tenemos instituciones como el INTA y el INTI, con técnicos que estudian desde los suelos hasta los regímenes de lluvia. Necesitamos protegerlas, no debilitarlas. Cuando hace unos meses quisieron arrasar con estas instituciones, fue el Congreso el que puso freno. Desde Proyecto Sur vamos a seguir defendiendo ese Estado presente”.

Además, señaló la deuda pendiente con la Ley de Glaciares:

“No podemos permitir explotaciones mineras a cielo abierto que destruyan nuestra mayor reserva de agua natural. Esa ley sigue sin reglamentarse, y es un ejemplo de cómo la Argentina posterga lo esencial”.

Críticas a la política: “Los errores se pagan, no los debe pagar la gente”

La candidata también se refirió al fallo judicial que ratificó el uso de la boleta oficial, a pesar de la polémica por la presencia de candidatos cuestionados:

“Reimprimir las boletas iba a costar 12 mil millones de pesos. Para las grandes cuentas del Estado puede parecer poco, pero para una ciudad como 9 de Julio, eso equivale a 80 cuadras de pavimento. La política tiene que hacerse cargo de sus errores. No podemos pretender que los ciudadanos paguen por lo que hacemos mal. Si no asumimos responsabilidades, no podemos quejarnos de la desconfianza que la gente tiene hacia la política”.

Elecciones y polarización

Sobre las elecciones del 26 de octubre, Sburlatti vaticinó un nivel de participación más bajo que en septiembre y remarcó que la polarización será inevitable:

“Hoy la Argentina está partida en dos. Entre votos en blanco y la polarización, quedará apenas un 20% a disputar, y ahí es donde nosotros competimos. Lo hacemos con una propuesta clara: ponerle freno al gobierno de Milei en defensa de la educación pública, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados”.

“El gran ausente son los jubilados”

La candidata hizo especial hincapié en la situación de los adultos mayores, tras las recientes recomendaciones del FMI de ajustar sobre ese sector:

“No hay dudas: los jubilados son los grandes ausentes de la agenda política. Hoy son quienes menos tienen y quienes más deberíamos proteger. En ciudades como las nuestras, casi un tercio de la población urbana son jubilados. Ajustar sobre ellos es aberrante. Todos tenemos un viejo adentro, todos vamos a llegar a esa etapa. Cuidarlos es cuidarnos a nosotros mismos, es reconocer el legado de quienes nos dejaron trabajo, cultura y comunidad”.

Visitas a la región

Sburlatti confirmó que este fin de semana Ricardo Alfonsín, junto a Marina Casese y Gustavo López, visitará Bragado, 9 de Julio, Junín y Chacabuco. Allí recorrerán zonas afectadas por el agua, participarán de la Fiesta del Caballo en Bragado y se reunirán con vecinos que reclaman la reactivación de obras de viviendas detenidas en Junín.

“Queremos ver la realidad con nuestros propios ojos, hablar con la gente y asumir la responsabilidad de plantear soluciones concretas. No se trata solo de recorrer, sino de comprometernos con los problemas del interior bonaerense”.

“Las crisis deben enseñarnos”

Para cerrar, la candidata dejó una reflexión de tono autocrítico y esperanzador: