Atlético 9 de Julio hizo podio provincial en Sub 16

El equipo de Hockey Sub 16 del Club Atlético 9 de Julio vivió un gran torneo en el Torneo Provincial, donde logró clasificar en el tercer lugar, destacándose entre los mejores equipos de la región.

La competencia, organizada por la Confederación Argentina de Hockey, reunió a los clubes más fuertes de la Provincia, donde Atlético se destacó por su juego y determinación.

En la categoría “A”, la más alta de la competencia, participaron 18 equipos divididos en cuatro zonas. El conjunto de nuestra ciudad comenzó con un rendimiento sobresaliente, obteniendo victorias decisivas

en su zona, incluido un contundente 5-0 ante Sporting de Mar del Plata. En cuartos de final, el equipo superó a Club Social de General Belgrano en una definición por penales, destacando la precisión de sus jugadoras y el esfuerzo de la arquera Alma Rabenna.

Aunque en semifinales fueron derrotadas por el Club de Remo de Azul, las chicas del Atlético no bajaron los brazos y, en el partido por el tercer lugar, demostraron su gran nivel al vencer 5-2 al Club Blanco y Negro de Coronel Suárez. Con goles de Zúñiga Pirez, Ibarra y Abelairas, el equipo se subió al podio y cerró su participación entre los tres mejores de la provincia.

Este logro refuerza el posicionamiento del Club Atlético como uno de los referentes del Hockey en la región.

El equipo estuvo integrado por:

Emilia Ugalde, Indiana Abelairas, Julia Cantero, Sofía Carranza, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Belén Gavaldá, Inés Lucía Ibarra, Sara Keno, Catalina Longarini, Lucía Maidana, Lucía Más, Josefina Miranda, Maite Portal, Alma Rabenna, Sara Silvera, Camila Simonelli, Matilde Vanina, Nina Villa y Francisca Zúñiga Pírez.

El cuerpo técnico estuvo a cargo del D.T. Pupi Rossi, el preparador físico Valentín Álvarez, el jefe de equipo Pilar Abitante, y la delegación fue presidida por Mercedes Orbea.