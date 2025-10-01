El equipo del Club Atlético juega en Pergamino, en el Torneo Nacional

- Advertisement -

Una nutrida delegación de jugadoras del Club Atlético partió esta mañana desde 9 de Julio con destino a Pergamino, donde participarán del Torneo Nacional de Hockey Femenino, correspondiente al Campeonato Regional de Clubes. La competencia, organizada por la Confederación Argentina de Hockey, reúne a los 16 mejores equipos de la provincia de Buenos Aires, quienes se clasificaron como campeones y subcampeones de los certámenes de sus respectivas asociaciones.

El torneo se desarrollará entre jueves y domingo en la ciudad de Pergamino, y los equipos están divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. El jueves y viernes se llevarán a cabo los enfrentamientos de la fase de grupos, mientras que el sábado se disputarán los cuartos de final y las semifinales, para cerrar con la definición de los 16 primeros puestos el domingo.

El Club Atlético, actual campeón de la edición anterior, integra la Zona “C” y enfrentará a equipos de renombre como el C.A. Rivadavia de América, C. Sporting de Mar del Plata y C.Los Cincuenta de Tandil. En la Zona “D” competirá el Club Social de Junín, otro representante de la Asociación del Centro.

La delegación de 9 de Julio está compuesta por un total de 18 jugadoras: Emilia Ugalde, Indiana Abelairas, Julia Cantero, Sofía Carranza, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Belén Gavaldá, Inés Lucía Ibarra, Sara Keno, Catalina Longarini, Lucía Maidana, Lucía Más, Josefina Miranda, Maite Portal, Alma Rebenna, Sara Silvera, Camila Simonelli, Matilde Vanina, Nina Villa y Francisca Zúñiga Pírez. El cuerpo técnico está encabezado por el entrenador Pupi Rossi, con el apoyo del preparador físico Valentín Álvarez. Además, la delegación cuenta con la presencia de Pilar Abitante, quien actúa como presidenta.

El Club Atlético tiene grandes expectativas para defender su título y buscar nuevamente la gloria en este importante certamen nacional.