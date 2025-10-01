Comienza el último trimestre con humor y emoción en la Sala Cultural de la Biblioteca José Ingenieros

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Comienza el último trimestre del año y la agenda de la sala cultural de la Biblioteca José Ingenieros se llena de propuestas para todos los gustos. Más teatro, más música, y a la programación habitual se suman muestras y cierres de talleres.

Este viernes, la sala se vestirá de risas y emociones con la visita del Grupo Arlequino, que desde Casares llega para presentar su nuevo espectáculo “La Yessy, así como si la nada”. Esta pieza recién estrenada en su ciudad ha cosechado muy buena recepción, arrancando carcajadas a su público, algo a lo que este grupo ya nos tiene acostumbrados.

Pablo Basualdo regresa con su icónico personaje, La Yessy, en un nuevo espectáculo que promete tocar las fibras del humor y la emoción. En una atmósfera simple, entre una pila de ropa sin planchar, una televisión vieja con antena casera y una memoria que parece no apagarse nunca, Yessy comparte con el público fragmentos de su vida.

Con un humor desfachatado y una ternura que se le escapa sin querer, La Yessy invita a todos a reírse de lo duro, a emocionarse con lo simple y a recordar que, a veces, las cosas más importantes… aparecen así, como si la nada. Como ella misma dice: “Hay historias que no salieron nunca por la tele, pero que, si las recordamos, vuelven… Aunque sea por un ratito”.

Las entradas para este espectáculo se pueden reservar o comprar a través de Alternativa Teatral. Además, aprovecha la promo de octubre: por la compra de 4 entradas, ¡paga solo 3! Para más detalles, visita la cuenta de Instagram @biblio_jose_ingenieros.