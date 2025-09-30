Semana de la Salud Bucal: Encuentro en la Plazoleta de los Leones

- Advertisement -

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a todos los vecinos y vecinas a participar en la Semana de la Salud Bucal Bonaerense, que tendrá lugar mañana, miércoles 1 de octubre, en la Plazoleta “Leones de 9 de Julio” (ubicada en Alsina y Chacabuco), de 9:00 a 11:00 horas.

Durante esta jornada, se llevarán a cabo diversas actividades orientadas a la prevención y promoción de la salud bucal, pensadas para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de:

Actividades recreativas y juegos inflables para niños y adultos.

Controles anuales de salud bucal realizados por profesionales de la salud.

Enseñanza sobre técnicas correctas de cepillado, para fomentar buenos hábitos de higiene dental.

Como parte de la iniciativa, los participantes recibirán un cepillo de dientes de regalo, para continuar con el cuidado de su salud bucal en el hogar.

La Semana de la Salud Bucal

Este evento se celebra en conmemoración del Día del Odontólogo, que tiene lugar cada 3 de octubre, y busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener una buena salud bucal. La propuesta es que los vecinos se acerquen a una consulta odontológica para conocer más acerca de los beneficios de mantener dientes, encías y boca en buen estado.

Desde la Secretaría de Salud resaltan que realizar controles odontológicos regularmente es esencial para cuidar la salud bucal, lo cual repercute directamente en el bienestar general, facilitando hablar, sonreír y alimentarse con comodidad.

Recomendaciones para mantener una correcta salud bucal:

Realizar controles odontológicos al menos dos veces al año, sin esperar la aparición de molestias.

Mantener una higiene diaria de dientes, encías y lengua, con un cepillado adecuado de al menos dos minutos después de cada comida.

Priorizar el cepillado antes de dormir, ya que es clave para prevenir problemas dentales.

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a todos los vecinos y vecinas a aprovechar esta semana para cuidar su salud bucal y fortalecer hábitos saludables desde temprana edad. ¡No faltes a esta importante jornada!