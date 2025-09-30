La Sillita Verde: Un Símbolo Global en la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista exclusiva con Despertate Cadena Nueve, Gabriel Pigliacampi, titular del Foro Nacional de Padres Créle Siempre, compartió su compromiso con la lucha contra la violencia y el abuso sexual infantil a través de la campaña “Sillita Verde”. Esta propuesta nació de la necesidad de brindar protección y visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que sufren abusos, muchas veces dentro de su propio entorno familiar o de cercanía, como vecinos y allegados.

“Cuando los padres y familiares se enfrentan a la dura realidad del abuso, los jueces siempre nos hablan de la revinculación, un concepto aberrante cuando se trata de un agresor. Creemos que es vital replantear esta situación y generar una legislación que proteja de manera efectiva a los menores”, expresó Gabriel, refiriéndose a la situación de vulnerabilidad legal que enfrentan muchas familias ante la justicia.

La “Sillita Verde” nació como una respuesta simbólica a este problema. Se trata de una silla colocada en espacios públicos con el objetivo de generar conciencia sobre el abuso infantil. Cada silla lleva una placa con un mensaje que invita a la reflexión y sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de la protección de la infancia.

“Queremos que cada silla sea una herramienta de visibilización. No solo es un símbolo, sino un llamado a la acción. Queremos hacer oír la voz de los niños, que muchas veces son silenciados, incluso dentro de sus propios hogares”, explicó Pigliacampi. En el marco de esta campaña, el Foro Créle Siempre promueve una legislación más inclusiva y eficaz que, como la ley de violencia de género, proteja a los menores y a sus familias de los abusadores.

En la entrevista también se abordaron los obstáculos que enfrentan las familias víctimas de abuso. Gabriel destacó las dificultades económicas y legales que enfrentan, sobre todo aquellas familias sin recursos, que no pueden costear abogados o gestionar las causas judiciales. “Un laburante no puede defender a su hijo sin el apoyo económico necesario. Las causas pueden durar años y, en el medio, el agresor sigue libre”, agregó.

La campaña de la Sillita Verde ha crecido rápidamente, extendiéndose a diferentes puntos de Argentina y el mundo. La primera silla fue instalada en San Miguel, y próximamente se emplazarán más en lugares estratégicos, como en José C. Paz y Logroño (España). Además, Gabriel confirmó que en enero de 2026 se presentará la silla en Estados Unidos, mientras que el Foro también firmó convenios con organizaciones internacionales en el Caribe y con diputados de Chile y Uruguay.

El Foro Créle Siempre promueve, además, la creación de un “Día de las Sillitas”, establecido el 5 de diciembre, para realizar actividades de concientización y sumar 10,000 líderes globales en la lucha contra la violencia infantil. “Es fundamental que el niño sea escuchado, que se respeten sus derechos. Y, como sociedad, tenemos que ser responsables de su protección. Si logramos cambiar la mirada sobre este tema, tendremos un mundo más justo y seguro para todos”, concluyó Gabriel.

A través de esta entrevista, la iniciativa busca llegar a más personas y sumar apoyo para que el mensaje de la Sillita Verde sea escuchado globalmente. “Cada silla instalada es un paso más para que los niños vivan sin miedo, sin dolor, y con el respaldo de una sociedad que los respeta y los cuida”, finalizó Pigliacampi.