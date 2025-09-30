La 128º Expo Rural de 9 de Julio, una fiesta del campo y la ciudad, abre sus puertas del 2 al 5 de octubre

La cuenta regresiva para la 128º Expo Rural de Nueve de Julio ha comenzado. Desde el lunes 29 de septiembre, los primeros expositores empezaron a llegar para preparar lo que promete ser una fiesta sin igual en el Partido de 9 de Julio. Durante cuatro días, del 2 al 5 de octubre, la Sociedad Rural local organiza este evento que reúne a más de un centenar de empresas y comercios, mostrando lo mejor del campo y la ciudad.

La expo contará con una variedad de actividades que incluyen ganadería, tambo, tecnología, huerta, alimentos, animales de granja, industria, comercio, gastronomía, artesanías y música bien nuevejuliense. Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con la oportunidad de compartir momentos únicos entre amigos y familiares.

Entre las novedades de este año, se destaca el Patio de Comidas que se encuentra más céntrico en la muestra, los nuevos accesos de concreto, y un fuerte apoyo a los músicos locales. También se realizarán diversas charlas, entre ellas, una muy esperada por los nuevejuliense: la disertación de Eduardo “Coco” Odorigo, exjugador de rugby y cofundador de la Fundación Espartanos, quien hablará sobre reinserción social el viernes 3 a las 10hs.

El programa de actividades:

Jueves 2 de octubre

La jornada inaugural comenzará con un ciclo de charlas, como la de la Lic. Eugenia Brusca del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quien hablará sobre los mercados internos y externos de la carne, además de brindar un mensaje para los jóvenes. También se realizará una charla sobre cómo juzgar haciendas, a cargo de Ignacio Harris de Angus. Además, los niños podrán disfrutar del Ciclo de Charlas de Aula Aapresid y participar del tambo en vivo y el concurso ganadero.

Viernes 3 de octubre

El viernes será el día de la motivación con la charla de Eduardo “Coco” Odorigo, quien compartirá su experiencia en la Fundación Espartanos, una ONG que trabaja con la reinserción social de presos. Además, Franklin Boglich, concesionario de John Deere, ofrecerá una charla sobre la evolución digital e innovación en cosechadoras S7. Para los amantes de la música, a las 17hs comenzará el show con Calima DJ.

Sábado 4 de octubre

La jornada comenzará temprano, con el grupo de oración Madrugadores del 9, seguido por el Concurso de Terneros, que contará con la participación de estudiantes de distintas escuelas de la zona. A medio día, se celebrará el Almuerzo Inaugural, donde se contará con la presencia de la intendenta María José Gentile, directivos de CARBAP y otras autoridades. Durante la tarde, se entregarán premios a los expositores y se podrá disfrutar de toda la muestra.

En el ámbito musical, después de la premiación, se realizarán danzas árabes, música country y un show de rock juvenil a cargo del grupo “Charlie Tenía Razón”, seguido de la actuación de “Álamo”.

Domingo 5 de octubre

La última jornada estará marcada por el tradicional espectáculo criollo, que incluirá las esperadas pruebas de riendas, la carrera de peludos en carretilla y la búsqueda de la bataraza. A las 12hs, los asistentes podrán disfrutar de un Almuerzo Criollo, seguido por un día lleno de montas, payadores y espectáculos de música folklórica, con la participación de artistas como Alejandro Armendariz, Juan Carlos Ramos y Hernán Velazco.

Aula Aapresid:

Una de las propuestas más esperadas es el Aula Aapresid, organizada por la Regional 9 de Julio – Carlos Casares. Este año, más de 500 chicos de distintas escuelas de la región se anotaron para participar de una actividad educativa que incluye charlas y recorridos por la huerta y el tambo. Los alumnos podrán aprender sobre la producción agropecuaria y su impacto en la comunidad, además de visitar la muestra.

La 128º Expo Rural de 9 de Julio promete ser una verdadera fiesta del campo y la ciudad, un evento que reúne a la comunidad para compartir lo mejor de la cultura local y la actividad agropecuaria, en un ambiente lleno de tradiciones y novedades.