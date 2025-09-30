Falkor Too y CONICET emprenden misión histórica en dos cañones submarinos del Atlántico Sur

- Advertisement -

El CONICET da inicio a una nueva campaña científica en los cañones submarinos de Río Negro y Chubut a bordo del buque Falkor Too. La misión busca descifrar cómo la dinámica oceánica afecta la biodiversidad marina y la pesca en el Atlántico Sur. En esta expedición histórica participa la Geologa Eva Noli, investigadora de Nueve de Julio, quien se suma al equipo interdisciplinario de científicos argentinos y internacionales.

El buque de investigación Falkor Too, perteneciente al Schmidt Ocean Institute, retoma su misión en aguas argentinas para realizar esta expedición científica única. Entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre, un equipo interdisciplinario del CONICET, acompañado de especialistas internacionales, se adentrará en los cañones submarinos Bahía Blanca y Almirante Brown, situados a unos 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson, en la región de Río Negro y Chubut.

Esta misión, transmitida en vivo para el público, tiene como objetivo estudiar la dinámica de los cañones submarinos y su impacto sobre las corrientes oceánicas, la entrada de aguas de la Corriente de Malvinas y la productividad biológica que sustenta los recursos pesqueros del Mar Argentino. Se trata de un avance significativo en la comprensión de estos valles oceánicos, clave para la pesca y el ecosistema marino de la región.

Eva Noli, investigadora de Nueve de Julio, forma parte de la expedición

En un hecho relevante para la ciencia argentina, la Geóloga e investigadora Eva Noli, oriunda de Nueve de Julio, participa activamente en esta misión histórica. Noli, quien forma parte del equipo encabezado por científicos del CONICET, se une a la oceanógrafa Dra. Silvia Inés Romero, a cargo de la expedición, y a las co-investigadoras principales Dra. Graziella Bozzano, Dra. Laura Ruiz Etcheverry y Lic. Ornella Silvestri, junto a un equipo de más de 30 científicos y técnicos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA-CONICET), la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) y otras instituciones nacionales e internacionales.

El proyecto, denominado “Ecos de 2 Cañones” (“A Tale of Two Submarine Canyons”), es uno de los ocho seleccionados por el Schmidt Ocean Institute para 2025 en el Atlántico Sudoccidental. Además de contar con la financiación de la Fundación Williams y el Centre National d’Études Spatiales (CNES) de Francia, la expedición incorpora estudios interdisciplinarios que van desde la oceanografía y geología hasta la biología marina, con un enfoque en fitoplancton y zooplancton.

Estudios sobre la influencia de los cañones en la pesca

Uno de los objetivos centrales de la misión es determinar cómo la presencia de los cañones submarinos sobre el talud continental afecta la circulación oceánica y podría favorecer la fertilización de las aguas en la plataforma continental. De confirmarse esta hipótesis, se explicaría la alta productividad biológica observada en el frente de quiebre de plataforma, una de las zonas más productivas para la pesca nacional.

La expedición es una oportunidad única para posicionar a la ciencia argentina en el escenario internacional, combinando tecnología de vanguardia, cooperación global y un fuerte compromiso con la protección de los ecosistemas marinos. Con ello, los investigadores esperan obtener datos cruciales para entender y gestionar de manera más eficaz la biodiversidad marina y las actividades pesqueras en el Atlántico Sur.

El público podrá seguir los avances de la expedición en tiempo real a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, como ocurrió en la anterior misión al cañón submarino Mar del Plata. Esta conexión directa con la ciencia abierta resalta la importancia de la divulgación científica y el acceso global al conocimiento.

Con la participación de investigadores destacados, esta misión abre nuevas perspectivas sobre la relación entre los ecosistemas marinos y la pesca en el Mar Argentino, contribuyendo al conocimiento global sobre los cañones submarinos y su rol crucial en la dinámica oceánica.