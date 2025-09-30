Avanza la Digitalización de Escrituras Públicas y Testimonios Judiciales en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un paso importante hacia la modernización de la administración pública, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), el Ministerio de Economía y el Colegio de Escribanos de la provincia suscribieron un convenio para digitalizar las escrituras públicas y testimonios judiciales. Este acuerdo tiene como fin transformar el proceso de inscripción registral mediante la creación de un sistema digitalizado que permita a los ciudadanos acceder a estos trámites de manera más rápida y segura.

La presidenta de la SCBA, Hilda Kogan, subrayó que la medida representa un avance significativo en la mejora del acceso a los servicios judiciales y notariales. “Este convenio facilita una transición hacia un sistema digital que facilitará el acceso de la ciudadanía a documentos clave como títulos de propiedad y otros documentos registrales”, expresó.

El ministro de Economía, Pablo Julio López, destacó que la iniciativa tiene un impacto directo en la eficiencia del sistema público, al señalar: “A través de esta colaboración, estamos demostrando que el Estado puede responder de manera efectiva a las necesidades de la población, ofreciendo soluciones ágiles y de calidad.”

Por su parte, Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos, manifestó su entusiasmo por el acuerdo, remarcando que “el trabajo conjunto entre las instituciones es clave para implementar soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto.”

Entre las principales innovaciones que traerá esta digitalización se encuentra el desarrollo de un sistema informático que permitirá almacenar las escrituras y testimonios de manera estructurada, garantizando su integridad y seguridad. Esto marcará un avance crucial en la digitalización de los procesos legales y registrales de la provincia.

La firma del convenio tuvo lugar en la Sala de Verano de la SCBA y contó con la participación de destacados funcionarios judiciales y técnicos, quienes coincidieron en resaltar el impacto positivo que tendrá esta medida en el sistema registral y judicial de la provincia, no solo por la modernización tecnológica, sino también por el aumento de la seguridad jurídica y la eficacia en los trámites para los ciudadanos.