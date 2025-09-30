Aumento de peajes en la provincia de Buenos Aires: Nuevas tarifas a partir del 1° de octubre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

A partir del 1° de octubre, los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico serán más caros debido a un ajuste trimestral que considera la inflación y el índice de salarios. El aumento será del 6,42% y afecta tanto a los peajes de la costa atlántica como a los de la autopista. En la cabina de Dock Sud, los vehículos de categoría 2 pagarán $2000 en horario normal y $2500 en hora pico. Si optan por pagar con TelePASE, abonarán $1980,86 y $2476,08, respectivamente. En el peaje de Hudson, los costos serán $1400 en horario normal y $1800 en hora pico para la misma categoría de vehículos.

Las rutas 11, 74 y 2 también experimentarán aumentos. El peaje Samborombón pasará de $6200 a $6500 para autos de dos ejes, lo que representa una suba del 4,8%. En la estación de peaje de Madariaga, la categoría 2 pagará $5500, mientras que en Mar Chiquita el costo será de $6000. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense dispuso este aumento a través de la Resolución 973/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca reflejar los costos operativos reales de la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)