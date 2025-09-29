Tensiones reducidas tras el diálogo con la Intendente María José Gentile

- Advertisement -

Este lunes 29 de septiembre, frente a la Municipalidad de Nueve de Julio, un grupo de productores de localidades del distrito llevó a cabo una manifestación en protesta por la falta de soluciones a sus demandas relacionadas con obras públicas ante la crisis hidrica. La manifestación se intensificó cuando los productores comenzaron a quemar cubiertas y maderas frente al edificio municipal, buscando llamar la atención de las autoridades.

Pedro Marra, productor de la localidad de Naón, fue uno de los principales protagonistas de la protesta. Irrumpió en el despacho del Secretario de Gobierno, Federico Aranda, exigiendo respuestas inmediatas y manifestando su frustración a través de gritos e insultos. La principal demanda de los productores fue la realización urgente de obras de infraestructura que consideran fundamentales para el desarrollo de la región.

Desarrollo de los hechos:

En el momento del conflicto, la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, no se encontraba en la ciudad, ya que estaba en Luján. Sin embargo, el equipo de trabajo del municipio, encabezado por el Secretario de Gobierno Federico Aranda, manejó la situación de manera inmediata y trató de contener el desborde de la manifestación.

A pesar de la tensión inicial, la Intendente Gentile tomó la decisión de convocar una reunión urgente con los productores para escuchar sus demandas de manera directa. La reunión se llevó a cabo en el “Salón de las Américas” de la Municipalidad, con la presencia de los productores más activos, incluido Pedro Marra.

Mesa de Coordinación de Tareas:

Es importante destacar que la Mesa de Coordinación de Tareas, que fue puesta en marcha a principios de septiembre, ya esta trabajando en la resolución de las demandas de los productores. Se hacen las tareas que se disponen en conjunto atendiendo lo más urgente. Esta mesa fue creada con el objetivo de coordinar las acciones necesarias y facilitar la comunicación entre los productores y la municipalidad para atender cuestiones relacionadas con la infraestructura y el desarrollo local, y de la cual participa Provincia de Buenos Aires con sus areas acorde a las obras.

A pesar de que las obras ya estan siendo gestionadas, la manifestación evidenció la frustración de los productores, quienes entienden que no se estan cumpliendo conforme a las necesidades de cada uno. La Intendente Gentile, durante la reunión, explicó que las obras estaban en marcha y que el trabajo de coordinación era una prioridad para la gestión municipal.

Reunión con la Intendente:

Durante la reunión en el Salón de las Américas, la Intendente María José Gentile se mostró dispuesta a escuchar las inquietudes de los productores y a aclarar los puntos de conflicto. Pedro Marra, quien fue uno de los más vocales en la protesta, reiteró sus quejas y se mostró arrependido de los exabrutos. Sin embargo, la Intendente destacó que el gobierno municipal esta comprometido a seguir trabajando de manera coordinada con los productores para garantizar que sus necesidades fueran atendidas de manera eficaz, que no baja los brazos y sigue con los reclamos a Nación de manera firme.

La Intendente también subrayó que la Mesa de Coordinación de Tareas segue operando para asegurar el avance de las obras y que la municipalidad esta tomando medidas concretas para atender las demandas de los productores de manera urgente.

Aunque la manifestación del lunes 29 de septiembre reflejó un descontento significativo, la situación se calmó gracias a la intervención de la Intendente María José Gentile. Tras un diálogo directo y constructivo, las tensiones fueron reducidas, lo que permitió retomar la conversación en un ambiente más pacífico.

La reunión permitió aclarar que las obras ya estan en marcha y que la coordinación con los productores continuara para asegurar que se cumplan sus expectativas.

La Intendente Gentile reafirmó el compromiso de la administración municipal de seguir trabajando de manera conjunta con los productores para resolver los problemas de infraestructura y desarrollo en la región, destacando que el diálogo constante será esencial para superar cualquier obstáculo.