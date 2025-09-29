lunes, septiembre 29, 2025
General

Taller “Miedo a Conducir” llega a Bragado de la mano de Noe al Volante

El próximo 4 de octubre, de 14 a 19 horas, en el Concejo Deliberante de Bragado, se realizará un encuentro de psicoeducación y coaching para quienes sienten ansiedad o bloqueo al momento de manejar

El taller “Miedo a Conducir”, a cargo de María Noel Giménez (Noe), psicoeducadora en salud mental y creadora del espacio Noe al Volante, se desarrollará en la sede del Concejo Deliberante, ubicada en calles 12 de Octubre y Conesa.

La actividad está dirigida a mujeres y hombres que experimentan inseguridad, ansiedad o falta de confianza al conducir, con el objetivo de brindarles herramientas para superar esas dificultades y recuperar autonomía.

La propuesta llega gracias a la gestión de Marita Gelitti, quien destacó la disposición del presidente del Concejo, Germán Marini, por facilitar el espacio para recibir a la especialista.

Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 2342-407893 o al 2342-462240.

