Productores protestaron frente a la Municipalidad nuevejuliense y quemaron cubiertas: exigían obras urgentes por caminos anegados

Un grupo de productores, transportistas y vecinos —mayoritariamente de Carlos María Naón— se concentró esta mañana frente al Palacio Municipal para reclamar respuestas por caminos rurales y campos anegados. Los manifestantes, quemaron cubiertas y tablones y uno de los presentes logró ingresar hasta el despacho del Secretario de Gobierno para exigir soluciones inmediatas.

En una protesta que se intensificó en cuestión de minutos, productores y transportistas del distrito se plantaron en las puertas de la Municipalidad de Nueve de Julio con cubiertas y tablones que prendieron fuego como medida de fuerza y visibilización del reclamo. La movilización, dijeron los organizadores, tiene su origen en el anegamiento de caminos rurales que impide la salida de la producción y dificulta la tarea diaria en los campos y establecimientos rurales.

Testigos y manifestantes relataron que, en medio de la tensión, uno de los más exaltados —identificado por otros presentes como un vecino de Carlos María Naón— logró abrirse paso hasta el interior del edificio municipal y se dirigió hasta el despacho del Secretario de Gobierno para pedir respuestas y medidas urgentes. Los manifestantes exigieron obras de emergencia en los caminos y el drenaje de sectores rurales que hoy permanecen bajo el agua.

Durante el reclamo se escucharon fuertes manifestaciones verbales contra las autoridades: “Ponete la mano al otro y no salga mierda… pero te digo yo que los chacareros te van a joder una madre”, fue una de las frases reproducidas por asistentes, en un tono de evidente frustración por la crisis hidrica. Otros gritos imploraban acción inmediata: “Muévanse, hermano, hacé algo, secretario”, y apelaban a la situación familiar y laboral de quienes permanecen aislados por el agua en los campos. El clima fue de alta tensión, con cruces verbales entre vecinos y personal municipal.

Los organizadores advirtieron que la medida apunta a visibilizar un problema que, dijeron, no es exclusivo de Naón sino que se replica en otras localidades del partido —como La Niña, French y Morea— donde los caminos rurales permanecen cortados por el agua y la producción queda atrapada en los silos o imposibilitada de salir por las rutas habituales.

Desde la Municipalidad no se registró una comunicación oficial sobre las acciones concretas que se van a tomar para atender el reclamo ni sobre eventuales sanciones por los incidentes ocurridos en las puertas del Palacio Municipal. Los manifestantes anticiparon que, si no obtienen respuestas claras y obras urgentes, mantendrán las medidas hasta lograr compromisos de trabajo y financiamiento para reparar los caminos afectados.

— Qué reclamaban los productores:

• Reparación y saneamiento urgente de caminos rurales.

• Drenajes y obras para evitar que campos y vías queden anegados.

• Respuestas rápidas para que la campaña agrícola pueda circular y la producción salga de los distritos afectados.

Seguiremos la situación en las próximas horas para informar eventuales comunicados municipales, medidas concretas de obra o novedades en la protesta.