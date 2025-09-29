Participación ciudadana en Nueve de Julio

- Advertisement -

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires informó que se encuentra abierta la instancia de participación pública para el trámite de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) solicitado por la Asociación de Cooperativas Argentinas C.L., en Nueve de Julio. La comunidad podrá realizar consultas y presentar observaciones hasta el 29 de octubre inclusive.

La Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental es la autoridad a cargo del proceso, que se desarrolla en tres etapas: primero, la puesta a disposición de la información; luego, la recepción de observaciones de la ciudadanía; y finalmente, la evaluación de los aportes por parte de la autoridad ambiental antes de emitir una decisión.

Durante los primeros días, la documentación del proyecto estará disponible para lectura, y posteriormente se abrirá el período para enviar comentarios, sugerencias u objeciones. Todo el material puede consultarse en la página oficial del Ministerio: participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar.

La participación ciudadana en temas ambientales es un derecho reconocido en la legislación provincial (Leyes 11.723 y 12.475), nacional (Leyes 25.675 y 27.275) y en el Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación pública en asuntos ambientales.

Desde la cartera ambiental provincial remarcaron que este tipo de instancias son clave, ya que se realizan antes de que la administración tome decisiones que puedan habilitar proyectos con impactos significativos en el ambiente o en la salud de la población.