lunes, septiembre 29, 2025
11.9 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 29, 2025
11.9 C
Nueve de Julio
General

Magnífica puesta en escena de “Sinfonía de Alondra”

Se celebró el pasado sábado el 9º aniversario de la orquesta “9 de Julio”, con el espectáculo “Sinfonía de Alondra”, bajo la dirección de Cristian Luzza.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, celebró el pasado sábado el 9º aniversario de la orquesta “9 de Julio”, con el espectáculo “Sinfonía de Alondra”, bajo la dirección de Cristian Luzza.
La velada enmarcó un homenaje a la artista plástica local Graciela Gómez Sala (“Alondra”), ofreciendo una experiencia que rompió con el formato convencional de concierto: el público realizó un recorrido por la vida de la artista mientras la orquesta interpretó un repertorio especialmente preparado para la ocasión.
Al ingresar, los asistentes encontraron a la Alondra pequeña pintando, a la orquesta en acción, las obras de la artista y, al final del recorrido, a la Alondra en tiempo presente, desplegando su creatividad; en una propuesta sensorial muy original y acompañada por una excelente concurrencia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5994

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR