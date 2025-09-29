lunes, septiembre 29, 2025
General

Convocan a capacitación para apoderados y fiscales partidarios sobre el uso de la Boleta Única Papel

Se realizará el 1, 2 y 3 de octubre de 2025, a las 10.00 hs, calle 8 entre 50 y 51, 1° piso La Plata. Modalidad presencial y virtual (Zoom)

0
En el marco de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires llevará a cabo jornadas de capacitación para apoderados y fiscales de los partidos políticos y alianzas que participarán en los comicios.

Las charlas se realizarán los días 1, 2 y 3 de octubre, y estarán centradas en el uso del nuevo instrumento de votación, la Boleta Única Papel (BUP).

La modalidad de cursada será presencial y virtual (vía Zoom), con cupos limitados: 50 participantes por encuentro presencial y hasta 500 en modalidad virtual.

La inscripción debe realizarse previamente a través del sitio oficial de capacitación de la Justicia Nacional Electoral https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/seleccion_distrito.php, seleccionando la opción “Buenos Aires” y el tipo de curso correspondiente (“Presencial – Partidos Políticos BUP” o “Virtual – Partidos Políticos BUP”).

El juzgado solicita a los apoderados y responsables partidarios dar la máxima difusión a la convocatoria entre sus fiscales y equipos de trabajo.

Lugar: Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires – calle 8 entre 50 y 51, 1° piso, La Plata

Fechas: 1, 2 y 3 de octubre de 2025 Horario: 10.00 hs

Modalidad: Presencial y virtual (Zoom)

