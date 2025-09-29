Control de exceso de peso en rutas provinciales: Un paso hacia la seguridad vial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En lo que va de 2025, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha detectado un total de 3.485.592 kilos de exceso de peso en rutas provinciales. Para lograr este control, se han llevado a cabo 2.133 operativos de fiscalización en los que se han inspeccionado 13.981 unidades de transporte de cargas y pasajeros. Como resultado de estos controles, se han labrado 1.294 actas por diversas infracciones a la normativa vigente. Los operativos se han desplegado en 35 localidades de la provincia, incluyendo La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Magdalena, Brandsen, Berazategui, Quilmes, Chascomús, General Pueyrredon, Cañuelas, Junín, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Avellaneda y Ezeiza. El objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad vial y preservar la infraestructura, ya que el exceso de peso en los vehículos puede provocar graves riesgos para la seguridad vial.

Según Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, “un vehículo fuera de los valores legales permitidos representa un grave riesgo para la seguridad vial, no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes”. Marinucci enfatizó que se trata de “un peligro innecesario para nuestros ciudadanos”. El exceso de peso no solo implica un riesgo para la seguridad vial, sino que también contribuye al deterioro del asfalto y de los propios vehículos. Por esta razón, el Ministerio de Transporte continúa intensificando los operativos en rutas para disuadir a los conductores de violar las normas y garantizar una conducción segura en los caminos bonaerenses.