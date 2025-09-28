Encuentro Regional de Madrugadores en La Plata: más de 200 varones se reunieron para rezar y reflexionar con San José como guía

- Advertisement -

Más de 200 varones de distintos puntos de la provincia participaron del Encuentro Regional de Madrugadores en la Casa de Retiros Espirituales Ceferino Namuncurá de La Plata. La cita coincidió con el 11° aniversario del nacimiento del grupo de 9 de Julio y tuvo como eje a San José, patrono y modelo de sencillez, trabajo y oración.

El encuentro, organizado por los Madrugadores de La Plata que se destacaron como anfitriones brindando un servicio cálido y generoso, permitió a los participantes compartir espacios de oración, fraternidad y reflexión.

El Padre Néstor Sestakauskas, rector del Santuario de la Medalla Milagrosa, fue una de las voces más escuchadas. En la ceremonia de cierre, el domingo a las 7 de la mañana, invitó a los varones a presentarse como hombres íntegros y orantes, siguiendo el ejemplo de San José:

“Querido San José, sabes hacer posibles las cosas imposibles. Tómanos bajo tu protección, ayúdanos a ser apóstoles de la realidad en nuestro entorno, para no descuidar a quienes más nos necesitan”, expresó con firmeza.

En su mensaje, el sacerdote remarcó la necesidad de vivir con humildad, solidaridad y responsabilidad social, animando a los Madrugadores a ser testigos auténticos de fe en medio de la vida cotidiana: “Caminar por la vida como lo hiciste vos: discreto, firme, trabajador, brindando dignidad, honradez y esperanza”.

En el marco del encuentro, también se celebró la Santa Misa en la Catedral de La Plata, presidida por el arzobispo monseñor Gustavo Carrara, en una liturgia que reunió a un templo colmado de varones unidos en oración.

El broche final fue en el Santuario de la Medalla Milagrosa, donde los participantes despidieron la jornada con un momento de profunda adoración y acción de gracias, reafirmando que San José sigue siendo faro y guía para los hombres de hoy, llamados a vivir con firmeza, honradez y espíritu de servicio en una sociedad que necesita testigos de paz y reconciliación.