“Pájaro Ciego. Ni marido ni patrón”: Unipersonal de Angeles Conde llega a la Biblio nuevejuliense

La dramaturga, actriz y directora Ángeles Conde, quien lleva años investigando el teatro con perspectiva de género, presenta “Pájaro Ciego. Ni marido ni patrón”, una obra que explora la lucha interna de las mujeres en un contexto de opresión social y patriarcal. El espectáculo es una pieza de teatro vivo, que atraviesa los sentidos y provoca una reflexión profunda sobre el ser y el estar en el mundo. La obra ha sido reconocida con los PREMIOS a Mejor Obra Dramática y Mejor Dirección en el XX Festival Iberoamericano de Teatro Mar del Plata 2024, y ha recibido distinciones tanto del Instituto Nacional del Teatro como del Fondo Nacional de las Artes.

La compañía Puro Cuento Teatro, fundada en 2014, ha recorrido con gran éxito varios países de Latinoamérica, participando en festivales internacionales y representando a la Provincia de Buenos Aires en la 36ª Fiesta Nacional del Teatro con la obra El Bife. Bajo la dirección de Ángeles Conde, quien es egresada de la Escuela de Teatro de La Plata y ha formado parte de talleres con destacados maestros como Pompeyo Audivert y Ricardo Bartís, la compañía ha consolidado un estilo único de teatro comprometido con temáticas sociales de gran relevancia.

En esta ocasión, “Pájaro Ciego. Ni marido ni patrón” se presentará el DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE a las 20:00 horas en la Sala de la BIBLIOTECA JOSÉ INGENIEROS (Mendoza 991) de la ciudad de 9 de Julio. Esta será una única función en la ciudad. Las entradas tienen un costo de $10.000 (¡y una promoción especial de 4 entradas por el precio de 3!). Las entradas se pueden adquirir de manera online a través de Alternativa Teatral, o bien contactando directamente con la Biblioteca José Ingenieros.

