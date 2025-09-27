Más de 1.200 infracciones por exceso de peso en camiones detectadas en 2.100 operativos de fiscalización en Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, continúa con una serie de operativos de fiscalización para reforzar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento de las normativas del transporte terrestre. En lo que va de 2025, ya se realizaron 2.133 operativos de control en 35 localidades, alcanzando un total de 13.981 unidades fiscalizadas.

A lo largo del año, se detectaron más de 3.485 toneladas de sobrepeso en camiones que circulaban por las rutas provinciales. Este exceso de peso representa un grave riesgo para la seguridad vial, ya que puede alterar el comportamiento del vehículo, aumentar la distancia de frenado y dañar las rutas, lo que puede generar accidentes y desperfectos. “Un vehículo fuera de los valores legales permitidos representa un grave riesgo para la seguridad vial, no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes”, explicó Marinucci en uno de los operativos.

Durante los controles, se labraron 1.294 actas por infracciones relacionadas con el exceso de peso y otras normativas, subrayando el compromiso del ministerio con la seguridad de los usuarios de las rutas. Los operativos se desplegaron en distintas localidades clave de la provincia, tales como La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Brandsen, Quilmes, Tandil, Azul, Bahía Blanca, entre otras.

“Es un peligro innecesario para nuestros ciudadanos. Por eso, seguimos intensificando los controles en todo el territorio provincial para proteger a los usuarios de las rutas y garantizar que todos los transportes cumplan con la normativa”, añadió el Ministro Marinucci.

Este esfuerzo forma parte de una serie de medidas que buscan mejorar la seguridad en las rutas provinciales y proteger la infraestructura vial, garantizando una circulación más segura tanto para los conductores como para los peatones.