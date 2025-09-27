Madrugadores del 9: 11 Años de Oración ininterrumpida

- Advertisement -

Este sábado 27 de septiembre de 2025, la corriente de vida Madrugadores del 9 celebra 11 años de oraciones ininterrumpidas desde su fundación el 27 de septiembre de 2014, un recorrido espiritual que comenzó hace 4018 días. Lo que empezó con un pequeño grupo de varones —Carlos Cappelletti, Carlos Fournier, Jorge ‘Garza’ Pinciroli, Osvaldo Soggetti, David Hernández, Luis Moro, Mario Vargas, César Canteros y el padre Daniel Camagna— se ha transformado en uno de los grupos de oración más grandes y comprometidos de Sudamérica, alcanzando a más de 350 nuevejulienses.

Desde entonces, los Madrugadores del 9 se reúnen cada 14 días, los sábados a las 7 de la mañana, para orar juntos. La única condición para ser parte de este grupo es el deseo de orar a la Virgen, sin importar la situación personal de cada miembro en relación con la misa o su estado civil, creencias o política. Se valora profundamente la intención de unirse a otros en la oración, especialmente en momentos de necesidad.

A través de estos años, se han establecido 27 grupos de Madrugadores en Argentina, identificados por el nombre de sus respectivas ciudades. Un ejemplo de esto es el grupo de Lincoln, que se denomina Cardenal Eduardo Pironio, en honor a su primer encuentro de oración realizado el 3 de diciembre de 2022, en el natalicio del sacerdote nuevejuliense.

Los encuentros, realizados principalmente en la catedral y, en ocasiones, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, buscan fortalecer el vínculo con Dios, con Cristo y con María. Durante la pandemia, las oraciones continuaron de forma virtual, y se retomó la presencialidad después.

A lo largo de estos 11 años de compromiso y fe, los Madrugadores han rezado unidos durante 285 encuentros ininterrumpidos, fortaleciendo cada vez más su camino espiritual. Este esfuerzo constante refleja la dedicación de cada uno de los miembros que, desde el principio, han dado su tiempo y fe por esta causa común.

Este domingo 28 de septiembre a las 19:00 horas, se celebrará una Misa de Acción de Gracias, presidida por el obispo, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. La comunidad está invitada a unirse en esta celebración de fe, un homenaje a los 11 años de oración ininterrumpida que han acompañado a los Madrugadores del 9.

Este momento de rezos será una oportunidad para agradecer por los frutos de estos 11 años, de trabajo, oración y crecimiento espiritual, y para renovar el compromiso con esta hermosa comunidad de fe.