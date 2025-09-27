domingo, septiembre 28, 2025
General

El Club de Leones reafirma su compromiso con los espacios públicos

La institución informó que las tareas de pintado en las garitas de Plaza España y la plazoleta que lleva su nombre forman parte de las acciones habituales de mantenimiento que realiza en lugares identificados con su logo

El Club de Leones de 9 de Julio comunicó que las recientes pintadas en las garitas de la plazoleta que lleva el nombre de la institución y de Plaza España fueron llevadas adelante por sus integrantes, con el único objetivo de conservar en buen estado los espacios públicos que cuentan con su identidad.

“Es nuestra forma de mantenerlos en óptimas condiciones, tal como hacemos habitualmente con cada lugar que está identificado con nuestro logo”, aclaró Graciela Frandsen en nombre de la entidad.

Desde la institución también adelantaron que, una vez finalizadas las tareas en la garita de Plaza España, se compartirán imágenes de los trabajos terminados, reforzando así su compromiso comunitario y voluntario con la ciudad.

