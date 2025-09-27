Denuncian penalmente a intendentes y funcionarios bonaerenses por las inundaciones

- Advertisement -

Productores y vecinos de la Cuenca del Salado acusan a jefes comunales y organismos provinciales por omisión, incumplimiento de deberes y estrago, al no ejecutar ni reclamar las obras hídricas necesarias para evitar el anegamiento que afecta a miles de hectáreas.

Una denuncia penal presentada en la Fiscalía N° 2, a cargo del doctor Tomás O’Reilly, en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, sacudió el tablero político del interior bonaerense. Productores rurales y vecinos de Carlos Casares, junto a damnificados de la región, responsabilizan a intendentes y funcionarios provinciales por el grave cuadro de inundaciones que mantiene bajo agua a miles de hectáreas productivas y caminos rurales desde hace meses.

La presentación judicial alcanza a los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), María José Gentile (Nueve de Julio) e Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), además del secretario de Obras Públicas de Pehuajó, Luis Fanti. Los denunciantes sostienen que, en su calidad de miembros del Comité de Cuenca A3, tenían responsabilidad directa para coordinar reclamos, ejecutar limpiezas y exigir el cumplimiento del Plan Maestro del Salado.

Asimismo, el escrito apunta contra funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura provincial, por demorar o abandonar obras hidráulicas ya proyectadas y presupuestadas, así como por no impulsar reclamos formales ante la Nación.

Según la denuncia, el desastre actual no fue un fenómeno natural inevitable sino el resultado de una “cadena de omisiones estatales”, pese a que existían advertencias y datos técnicos suficientes para actuar. “No hay espacio para la inercia —ni burocrática, ni administrativa, ni técnica, ni presupuestaria, ni política—; menos aún para la pasividad, la dilación injustificada, el inmovilismo y la desidia”, remarcaron desde el equipo legal que representa a los damnificados.

La causa judicial podría abrir un fuerte frente de conflicto político y judicial en una de las regiones más productivas de la provincia de Buenos Aires.

Fuente, La Nacion-La Mañana