Chascomús: cerró la historica fábrica de galletitas “Tía Maruca”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La planta elaboradora de galletitas Tía Maruca de la ciudad de Chascomús cerró de manera sorpresiva y 27 de sus trabajadores, incluyendo la jefa de planta, quedaron en la calle. Varios operarios denunciaron el vaciamiento del lugar. La crisis de la empresa matriz, Dilexis, comenzó en mayo en San Juan.

Los empleados fueron informados por el jefe de Recursos Humanos que la planta ubicada en Washington y Remedios de Escalada cerraba sus puertas de manera inmediata.

En el encuentro, que tuvo lugar este jueves, se comunicó a los trabajadores que no serían exactamente “despedidos”, sino que pasarían a una etapa de negociación de compensaciones económicas.

Sin embargo, se les pidió que desde ese mismo momento se consideraran desafectados de sus tareas, lo que dejó a casi 30 familias sin su fuente laboral.