Subieron otra vez los combustibles

Sobre fin de septiembre especificamente este viernes, cambiaron los números en los surtidores de la empresa estatal de combustibles.

Los cuatro tipos que ofrece YPF sufrieron nuevos aumentos en pocos días que van desde los 6 a los 11 pesos en esta oportunidad, siendo la que más aumentó la nafta super.

La petrolera YPF desde hace algunos días viene incrementando y “retocando” el precio de sus combustibles, con una nueva modalidad de ajuste, que es el “micropricing”, estrategia en la que las estaciones incrementan los valores de las naftas de forma periódica y con pequeñas subas.

En las últimas jornadas, tanto la nafta Súper como la Infinia han tenido aumentos; y lo mismo ha ocurrido con el Diesel y el combustible premium.

Los nuevos valores

Super de 1506 a 1517

Infinia de 1741 a 1747

Infinia Diésel 1668 a 1674

Diésel 500 de 1506 a 1512

Toma por sorpresa a los usuarios, debido a que desde junio el Gobierno derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles.