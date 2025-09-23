Aumento salarial en el Hospital Garrahan: Trabajadores continúan con el paro

- Advertisement -

El Gobierno nacional anunció un aumento salarial para los trabajadores del Hospital Garrahan, que incluye un complemento mensual de $450.000 para el personal asistencial y $350.000 para el personal administrativo. Según el Gobierno, este aumento se logró gracias a un “proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa” que permitió sanear las cuentas del hospital y reducir gastos innecesarios. Sin embargo, los trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron que continuarán con el paro de 48 horas iniciado este martes y miércoles. Alegan que el aumento salarial anunciado no resuelve el problema de fondo, que es la recomposición de los salarios básicos. Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), expresó que el Gobierno busca desmovilizar a la gente sin ofrecer una solución real.

Reclamos de los Trabajadores:

– Recomposición salarial: Los trabajadores solicitan una recomposición de los salarios básicos para todo el personal del área.

– Paso a planta permanente: Los contratados cuyo contrato vence a fin de mes piden ser incorporados a la planta permanente.

– Implementación de la ley de emergencia pediátrica: La ley vetada por el presidente Javier Milei proponía una recomposición salarial para todo el personal del área, eliminación del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, y financiamiento con fondos de contingencia.