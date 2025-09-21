Victoria arrolladora de Atlético en el Clausura: 11 a 1 sobre 25 de Mayo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Torneo Clausura de Hockey Masculino de Primera División, organizado por la Asociación del Centro de la Provincia, el Club Atlético de 9 de Julio se llevó una victoria rotunda ante 25 Hockey Club de 25 de Mayo por 11 a 1, en un partido disputado el domingo en la ciudad de Saladillo. La jornada correspondió a la cuarta fecha del torneo, que involucra a equipos de las asociaciones Centro y Noroeste, elevando la competencia a niveles muy exigentes.

El encuentro resultó sorprendente no solo por el abultado marcador, sino también por el rendimiento del conjunto de 25 de Mayo, que venía de ganar 2-0 ante Rivadavia de Lincoln en la fecha anterior. Sin embargo, el equipo Millonario de Atlético mostró desde el comienzo su superioridad y control absoluto del juego. Los jugadores, concentrados y bien organizados, se impusieron con claridad, combinando un juego sólido en defensa con un ataque incisivo y efectivo.

El primer tiempo finalizó con un cómodo 3 a 0 a favor de los de 9 de Julio, pero el segundo tiempo fue aún más demoledor. En el tercer cuarto, Atlético convirtió cinco goles y cerró el partido con tres tantos más en el último tramo, reflejando su contundencia en cada jugada.

Los goles fueron distribuidos entre varios jugadores, destacándose la participación de Manuel Mogaburu (capitán), quien anotó tres veces, y de Gonzalo Cancelleri, Benjamín González y Manuel Mississian, con dos goles cada uno. Además, Valentin Álvarez, Guillermo Mascheroni, Nicolás Tinetti y Ezequiel Valuzek contribuyeron con un gol cada uno, completando la goleada.

El equipo formó con:

Valentín Álvarez (1 gol)

Gonzalo Cancelleri (2 goles)

Augusto Casas

Braian Etcheverry

José Ignacio Gatica

Benjamín González (2 goles)

Dante González

Juan Remigio Ledo

Guillermo Mascheroni (1 gol)

Emiliano Menon

Manuel Mississian (1 gol)

Manuel Mogaburu (c) (3 goles)

Thiago Montaldo

Ramiro Montini

Thiago Pastor

Julio Rodríguez

Nicolás Tinetti (1 gol)

Ezequiel Valuzek (1 gol)

El director técnico del equipo, Leny Luberriaga, expresó su satisfacción por la contundente victoria, destacando el trabajo en equipo y el alto nivel de concentración demostrado en todos los aspectos del juego.

Con este resultado, Atlético sigue mostrando su gran poderío en la fase regular del Torneo Clausura, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la competencia.