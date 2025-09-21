Triunfo bajo la lluvia de Atlético ante Marabuntas en Los Toldos

A pesar de las intensas lluvias y las difíciles condiciones climáticas, el equipo de Rugby del Club Atlético 9 de Julio logró una importante victoria en la 14ª fecha del Torneo Desarrollo de la UROBA, al vencer a Marabuntas de Los Toldos por 6 a 0. El partido, que originalmente estaba programado en condiciones más favorables, debió disputarse bajo una lluvia torrencial que no impidió que ambos equipos dieran lo mejor de sí.

Desde el inicio, el encuentro fue parejo y disputado en todas las líneas, con pocas oportunidades claras de gol. El único tanto del primer tiempo fue producto de un penal a los H convertido por Franco Zubieta, quien colocó a los Nuevejulienses arriba por 3 a 0. Pese a que Marabuntas tuvo varias oportunidades para empatar, su elección de jugar a través del scrum en lugar de intentar los penales resultó en una sólida defensa de la visita, que mantuvo su ventaja.

El segundo tiempo, que comenzó con el cielo completamente cubierto, se transformó en un verdadero diluvio, sumado a los truenos que hicieron presagiar una interrupción. A los 30 minutos del segundo tiempo, el árbitro decidió suspender el partido, acertadamente, ante el riesgo de descargas eléctricas. Durante los minutos que se alcanzaron a jugar, Atlético amplió su ventaja con un segundo penal de Zubieta, dejando el marcador final en 6 a 0.

El equipo de Atlético 9 de Julio formó con: Mateo Villalba, Sebastián González, Guillermo Maya, Juan F. D’Orsi, Carlos Marín, Tomás Piñero, Gabriel Maya, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Guido Fasciolo, Josué Moreno. Ingresaron: Ignel F. Miglierina, Carlos I. Dorrego, Jano Maíz, Gonzalo Ponce, Marcos Mingote y Salvador Ferrere. Dirigidos por el DT Pancho Miglierina, el equipo mostró un rendimiento sólido y maduro, con una estrategia defensiva impecable frente a las adversidades del clima.