Usuarios viales reclaman una política de Estado para las rutas: “La infraestructura está fuera de agenda”

La Unión de Usuarios Viales volvió a poner sobre la mesa una problemática que afecta a miles de argentinos todos los días: el estado crítico de la infraestructura vial. En diálogo con Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Ignacio Zavaleta, referente de la organización, realizó un crudo diagnóstico de la situación, apuntando directamente contra la clase política y su falta de compromiso real con el tema.

“Ni el discurso del Presidente ni las campañas electorales actuales incluyen a la red vial en su agenda. Es preocupante que la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo sigan siendo ignorados”, sostuvo Zavaleta.

Durante la entrevista, se hizo hincapié en que la infraestructura vial no es prioridad ni para el Poder Ejecutivo ni para el Congreso, a pesar de los reiterados reclamos realizados desde la sociedad civil. Según explicó, si bien se han presentado proyectos y se han mantenido reuniones con legisladores, en la mayoría de los casos la respuesta fue nula: se cumple con la formalidad, pero no hay seguimiento ni voluntad política.

“Muchos presentan un proyecto para la estadística, pero no lo impulsan. La red vial no se desarrolla en cuatro años. Se necesita planificación, financiamiento y decisión política sostenida en el tiempo”, remarcó.

Zavaleta también criticó con dureza la reciente habilitación del tránsito de bitrenes (camiones de hasta 32 metros de largo) en rutas que no están preparadas para soportar ese tipo de vehículos: calzadas angostas, sin banquinas adecuadas y en mal estado, lo que aumenta el riesgo de accidentes graves.

“Estamos viendo cómo se agrava la inseguridad vial con decisiones como esta. Las rutas tienen 6,60 metros de ancho, y ahora las vamos a compartir con camiones que miden más de 30. Es un disparate”, afirmó.

Presupuesto sin obras viales

Consultado sobre el mensaje presidencial reciente, Zavaleta lamentó que el proyecto de presupuesto 2025 no contemple partidas significativas para infraestructura vial. “Es un dibujo más. No se refleja en la realidad. No hay inversión ni hay voluntad de transformar esta situación. Y sin rutas seguras, no hay país que pueda desarrollarse”.

Además, mencionó el cuello de botella del financiamiento como un obstáculo recurrente. Desde la Unión de Usuarios Viales sostienen que el sistema de peajes es inviable para sostener la red nacional de rutas, y que se necesita un plan integral y federal que contemple todas las regiones, no sólo los accesos a las grandes ciudades.

La necesidad de una rebelión ciudadana pacífica

En otro tramo de la entrevista, se retomó una frase del empresario nuevejuliense Jorge Médica, titular de Yomel, quien pidió una “rebelión ciudadana pacífica basada en valores y compromiso”. Para Zavaleta, ese llamado refleja el cansancio de la ciudadanía ante la falta de respuestas estructurales:

“No queremos más palabras vacías. Necesitamos que la gente se movilice, que se comprometa, que entienda que esto nos afecta a todos. Porque hoy te puede parecer un tema ajeno, pero mañana podés perder un ser querido por culpa de una ruta destruida”.

También destacó que el reclamo excede a cualquier color político o partidario. “Esto no es político, es una causa ciudadana. No queremos mezclar la militancia con el reclamo legítimo de tener caminos seguros”, aclaró.

Obras hídricas, otro punto crítico

Finalmente, Zavaleta también se refirió al déficit de obras hídricas en zonas clave de la provincia de Buenos Aires, afectadas por inundaciones recurrentes. “Se estima que el déficit de inversión en obra pública en el país supera los 500 mil millones de dólares. Esto afecta la producción, la vida de las familias, y el desarrollo de toda la economía. Es inadmisible”, cerró.

La Unión de Usuarios Viales continúa su lucha silenciosa, pero firme, por un país con rutas seguras y modernas. El llamado es claro: o la ciudadanía toma el reclamo en sus manos o las promesas seguirán siendo palabras vacías.