martes, septiembre 16, 2025
22.6 C
Nueve de Julio
Policiales

Preocupación en Patricios por reiterados robos cometidos por un menor: ahora actúa con cómplices y en otras ciudades

La comunidad alerta sobre la falta de respuestas de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. El menor, conocido por su historial delictivo en esa localidad, ahora opera con un joven de 21 años y fue captado robando una moto en 9 de Julio. La Policía recuperó el vehículo.

0
CN ya ha venido informando sobre los reiterados hechos de inseguridad protagonizados por un menor de edad en la localidad de Patricios. La situación genera creciente preocupación entre los vecinos, quienes denuncian que la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil no ha dado respuestas efectivas ante estos episodios.

El menor, identificado por la comunidad como Nauel, ha ampliado su accionar delictivo. En las últimas horas, fue visto junto a un joven de 21 años, de nombre Daniel, robando una motocicleta en la ciudad de Nueve de Julio. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Mitre y Chacabuco, y fue captado en imágenes que están en poder de las autoridades.

Gracias al rápido accionar de la Policía, la moto fue recuperada en las cercanías de Patricios. Sin embargo, el incidente ha encendido nuevas alarmas: los vecinos no solo están preocupados por la reiteración de estos robos, sino también porque ahora el menor se moviliza a otras localidades para delinquir, acompañado por adultos.

Desde la comunidad, se agradece la intervención policial, pero se señala con firmeza la lentitud y falta de respuestas concretas por parte de la Justicia, en especial de la Fiscalía con competencia en Mercedes. Consideran que la inacción judicial permite que los delitos continúen sin freno.

CN continuará informando sobre el desarrollo de este caso y otras situaciones que afectan la seguridad de los vecinos.

 

https://www.facebook.com/100095258179235/videos/pcb.642831585568775/4164791227182758

